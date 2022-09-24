20 ülkeden üyeler katıldı

‘Kadın ve Sürdürülebilir Çevre’ ana temasıyla düzenlenen Avrupa Üniversiteli Kadınlar (UWE) Örgütü Genel Kurulu Girne’de başladı.

Acapulco Hotel’de saat 10.30 itibarıyla başlayan ve yarına kadar devam edecek Genel Kurul, 20 ülkeden üyelerin katılımıyla ve Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği organizasyonuyla gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin resmi açılışının yapılmasının ardından, dün “Kadın ve Sürdürülebilir Çevre” temasına uygun olarak seminer ve atölyeler yapıldı.

Yıllık Genel Kurul’un yapılacağı bugünkü etkinlikte ise, faaliyet ve mali raporların sunulmasının ardından, alınması gereken eylem kararları görüşülecek, ardından aday konuşmaları ve seçimi yapılacak.

Etkinliğin son günü olan pazar günü ise, yurtdışından gelen katılımcılar için ülkeyi tanıttırıcı gezi düzenlenecek.

Etkinlikte, ilk olarak söz olan Organizasyon Komitesi Başkanı Ersoy, tüm katılımcılara “hoşgeldiniz” diyerek, bu organizasyonu ikinci defa Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

Son yıllarda art arda gerçekleşen pandemi, ekonomik kriz ve savaşa dikkat çeken Ersoy, yakın tarihinde bir savaş yaşayan Kıbrıslı Türklerin savaştan mağdur olan tüm insanların yanında olduğunu kaydetti.

Evrensel zorlukların üstesinden gelebilmek için gücün yanında dayanışmaya da ihtiyaç olduğunu ve bu zorluklardan bir tanesinin sürdürülebilir çevre olduğunu belirten Ersoy, evrensel bir farkındalık ve değişikliğe ihtiyaç olduğunu ve bunun için şimdiden başlayarak harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Plümer: sürdürebilir nesiller için çok önemli

Dernek Dış ilişkiler Sorumlusu Gülden Plümer Küçük ise, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nin kuruluşu ve bugüne kadarki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dernek olarak dayanışma ve işbirliğine verdikleri önemi vurgulayan Küçük, diğer sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek birçok değişime imza attıklarını kaydetti.

Küçük, bu yılki organizasyonun iki ana unsuru olan kadın ve çevrenin sürdürülebilir nesiller için önemine dikkat çekti.

Barlas: Amacımız destek olmak

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı İnan Barlas ise, Genel Kurul’u organize etmekten ve tüm üyelerle bir araya gelmekten duyduğu heyecanı dile getirerek, Dernek olarak amaçlarının kadın ve kızların gelişimine destek olmak, kaynaklara ve karar alma mekanizmalarına kadınlarının erişimini sağlamak olduğunu kaydetti.

Negre: İnsan haklarını güçlendirmeliyiz

Son olarak söz alan UWE Başkanı Anne Bergheim Negre ise, 17 yılın ardından tekrardan Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ni organizasyondan dolayı tebriklerini iletti.

Negre, “İnsan haklarını, bugüne kadar hiç olmadığı kadar, güçlendirmeliyiz. Ancak bu çerçevede, kadın haklarını ve gezegenimizi koruyabiliriz” dedi ve katılan uzmanlara teşekkür ederek, sunumlarını ilgiyle takip edeceğini söyledi.

