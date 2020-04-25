Güney Kıbrıs’ta bir ölüm daha

Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 2 bin 698 test sonucunda 9 yeni vaka tespit edildi, 69 yaşındaki erkek bir hasta ise hayatını kaybetti. Güneyde toplam vaka sayısı 804’e, can kaybı ise 14’e yükseldi. Toplam test sayısı da 43 bin 442’ye çıktı. Şimdiye kadar taburcu olan hasta sayısının ise 85 olduğu belirtildi.

Bu arada, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, durum değerlendirmesinde kullanılacak bilimsel veriler ışığında normal yaşama dönme konusunda tereddüt edilmeyeceğini söyledi.

Yoannu, tedbirleri aşamalı olarak hafifleteceklerini ve her defasında, salgınla ilgili bilimsel veriler zemininde durum değerlendirmesi yapacaklarını; şayet iyi gidiliyorsa tedbirlerin kontrollü şekilde hafifletileceğini ve 2-3 ay içerisinde de normal hayata geri dönmeyi umduklarını kaydetti.

Yoannu, tedbirlerin hafifletilmesiyle birlikte vaka sayısında artış görülmesini beklediklerini ve bunun kabul edilebilir bir şey olduğunu; ancak bu artışın, tedbirlerin hafifletilmesini engellemeyecek şekilde olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Baf’ta sorunlar bitmiyor

Bu arada Fileleftheros gazetesi, Baf’ta tedavi görüp iyileşen bazı kişilerde yeniden Coronavirüs semptomları görüldüğünü ve yapılan testlerde pozitif çıkan bu kişilerin yerel nüfusta karmaşaya sebep olduğunu yazdı.

Gazete, Baf’ta şu ana kadar 4 kişide bu durumun gözlemlendiğini ve bilim adamlarının, bu durumu “yeniden alevlenme” şeklinde yorumladığını kaydetti.

Habere göre Moleküler Viroloji alanında uzman olan Leontios Kostrikis, konuyla ilgili açıklamasında, bu durumun endişe yaratmasına gerek olmadığını, çünkü virüs tedavisi alıp iyileşen ve yeniden pozitif çıkan bazı münferit vakalar olabileceğini ve bu kişilerin, virüsün yaşam döngüsü gereği, başkalarına virüs bulaştırmasının çok zor olduğunu söyledi.