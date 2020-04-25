Diyalog yardımcı oldu

Ömer KADİROĞLU

Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde dün market, kasap veya akaryakıt bayisine giden vatandaşlar ‘maske şartına’ büyük ölçüde uyum sağladı. Çok sayıda vatandaş “Bu uygulama ilk günlerden başlamalıydı. Kendimizi korumalıyız" dedi.

Bu arada çok sayıda vatandaş dün Diyalog gazetesinin hediye olarak verdiği nanotek maskeleri severek kullandı “Gazetemizin bu ince düşüncesine teşekkür ederiz” dedi.

Vatandaşlar ne dedi…?

İsmail Sönmez

“Bakanlar Kurulu sokağa maskesiz çıkılamaması yönündeki karar verdi. Doğru ve yerinde bir karar olsa da keşke daha önceden alınsaydı. Bu karar için biraz geç kalınmıştır. Maske fiyatları ikiye üçe katlandı ve bu zor dönemde böylesi bir uygulama asla kabul edilemez. Devlet bunlara fırsat vermemek adına denetimler yapması gerekiyor.”

Hüseyin Avcan

“sokağa maskesiz çıkmama yasağı doğru ve yerinde bir karardır. İnsanların alınan bu karara uymak zorunda bırakılması sağlığımız için önemlidir. Bu süreçte bu kurala uymak oldukça önemlidir. Maske fiyatları ile ilgili vatandaşlar şikâyet ediyor. Bu konuda maske bulabildiğimize şükrediyor olsak da devletin denetim yaparak bunların önüne geçmesi gerekiyor.”

Yusuf Bahçeci

“Maske kuralı çok iyi bir oldu ancak çoktan alınması gereken bir karardı. Bu kuralı daha erken almış olsalardı kapalılık durumu da çoktan kalkmış olacaktı. Maske fiyatları salgının başlaması ile çok yükseldi. Bu konuda devletin önlemi alması gerekiyor.”

Salih Doğlu

“Sokağa maskesiz çıkılmaması kararı doğru bir karardır. Maske fiyatları salgının çıkması ile çok yükseldi ve bu konuda devletten bir çalışma bekliyoruz. Denetim yaparak piyasadaki bu dengesizliği önleyebilir.”

Nurettin Bayrak

“Maske kullanılması yönünde Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğru ve yerinde bir karardır. Maske konusunda piyasada birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Bir maskeye sadece 6 TL verdim. Karar doğru sokağa kimse maskesiz çıkmasın ancak fiyatlar böyleyken alım gücü düşen vatandaşlar her gün nasıl alacak? Devletin bu konuda piyasayı etkin bir şekilde denetlemesini istiyoruz.”

Muzaffer Gez

“Doğru ve yerinde bir karar oldu. Salgın başlayalı eldiven, maske, saf alkol fiyatları dörde beşe katlandı ve bu kesinlikle vatandaşa karşı yapılmış bir ayıptır. Devlet bu gibi konularda vatandaşlara yardımcı olabilmek adına denetleme yaparak fiyatları kontrol altına alması gerekiyor.”

Nevcihan Acar

“Sokağa maskesiz çıkılamaması kararı geç alınmış bir karar olsa da kesinlikle gerekli ve yerindedir. Salgın başladıktan sonra ben her zaman dışarıya çıkarken maskemi ve eldivenimi taksam da bazı vatandaşlar buna pek dikkat etmiyordu. Şu an alınan kararla onlar da buna uymak zorunda. Maske fiyatları salgının başlaması sonrasında çok yükseldi. Devletin bu konuda en azından salgın geçene kadar bazı önlemler alması şart. Bu konuda devletten piyasada denetleme yaparak haksız kazançları önlemesini bekliyoruz.”

Nurgül Zengil

“Sokağa maskesiz çıkılmaması kararı doğru atılmış bir adımdır. Başlangıçta hasta olmayan maske takmasın denildi ancak taşıyıcıların da olabileceği göz ününde bulundurulursa yerinde ve kesinlikle gerekli bir karar oldu. Bu karara sağlığımız için uymak zorundayız. Maske fiyatları konusunda bir fikrim yok ancak salgının başlaması ile el jelleri, maske ve eldiven gibi ürünlerin fiyatlarının çok yükseldiğini duyuyorum. Bu konuda en başından itibaren yani imalat veya ithalattan itibaren devletin fiyat kontrolü yapması gerekiyor.”

Murat Bulut

“Maske takma zorunluluğunun getirildiğini markete gelince öğrendim. Çok doğru ve gerekli bir karar oldu. Haberim olmadığı için maskesiz geldim ancak Diyalog Gazetesi’nin abonesi olduğum için maske verdiğini biliyordum. Hemen aldım ve maskemi taktım. Maske fiyatlarının çok yükseldiğini biliyorum. Devletin bu konuda piyasada denetleme yaparak, bu dengesiz fiyatları herkesin alabileceği rakamlara çekmesi gerekiyor.”

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020, 11:07