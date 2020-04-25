Pozitif vaka yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 546 test sonucu yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Ülkede son 7 gündür yeni vaka tespit edilmezken, hasta sayısı 108’de kaldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde 17 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Toplam test sayısı dünle beraber 8 bin 423 olurken, şimdiye kadar tabur edilen hasta sayısının da 87 olduğu kaydedildi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı ile ilgili de bilgiler paylaştı. Covid-19 için gerekli olan PCR ve RNA izolasyon cihazlarının kurulumu ile test kapasitesinin iki katına çıktığı belirtildi.

Pilli son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Coronavirüs’te son durumu açıkladı.

Pilli, ülkede dün 546 test yapıldığını ve yeni vaka tespit edilmediğini belirtti.

Pilli konuyla ilgili yazılı açıklamasında, dün Covid -19 testlerinin Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanları, Mağusa Belediyesi ve İskele Belediyesi çalışanlarının yanı sıra Royal Palace Otel’de gözetim altında tutulanlara yapıldığını belirtti.

Pilli ayrıca Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniği ve Mağusa Devlet Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklinigi'ne giden vakalar, Ercan Havalimanı yer hizmetleri personeli, petrol İstasyonu çalışanları, Mağusa Tıp Merkezi sağlık çalışanları ve Mağusa Limanı'nda gemilerde bulunan personele test yapıldığını kaydetti.

Test kapasitesi 2 katına çıktı

Bu arada Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Tıbbi Genetik Laboratuvarı’nın dünyada kalitesi tartışılmayan bir sistemle çalıştığını kaydederek, “Testlerin güvenilirliğiyle ilgili hiçbir tereddütlümüz yok” açıklamasında bulundu.

PCR ve RNA izolasyon cihazlarının kurulumu ile laboratuvarın test kapasitesinin iki katına çıktığını bildiren Bakanlık, “Laboratuvar, dünyada şu anda çok az yerde mümkün olan bir şeyi yaparak, aynı gün içinde PCR sonucu veriyor” bilgisini de paylaştı.

Sağlık Bakanlığı, çalışmalarına 2010’da başlayan Tıbbi Genetik Laboratuvarı’nın hem genel hem de COVİD-19 sürecindeki çalışmalarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “KKTC’de bu kapasite ve test sayısı ile moleküler analiz yapan başka bir laboratuvar yoktur” vurgusunda da bulunuldu.

Covid-19 süreci

Coronavirüsün adaya gelmesiyle ilgili sürecin de paylaşıldığı açıklamada şunlar da belirtildi:

“7 Mart 2020’den itibaren SARS CoV-2 Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği gerçek-zamanlı PCR yöntemiyle laboratuvarımızda çalışılmaya başlanmıştır. Laboratuvarın test kapasitesini artırmak için gerek Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden öğretim görevlileri, gerek Veteriner Dairesi ve Devlet Laboratuvarı’ndan bulaşıcı hastalıklar konusunda deneyimli uzman personel de laboratuvar kadrosuna katılarak çalışan kişi sayısı 6’ya yükselmiştir. Laboratuvar, Covid-19 salgınının ülkemize gelmesi ile vardiyalı olarak 24 saat günde hizmet vermektedir.

Yeni Coronavirüsün tespiti için PCR testi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, örneklerden viral RNA’ın izolasyonu yapmak, ikinci aşama ise SARS CoV-2 ye özgül gerçek zamanlı PCR reaksiyonu ile viral RNA’ın tespitini içermektedir.

Genetik Laboratuvarı’nda yapılan testlerde son 3 senedir RNA ve DNA ayrıştırma basamağında otomatik izolasyon sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem, hem ortamın hem de çalışanların ve dolayısıyla tüm hastane ve halkın örneklerden dolayı oluşabilecek bulaşmayı önlemekte dünya otoriteleri tarafından tavsiye edilen yöntemdir. Bu yöntem kullanılarak hem çalışan hem de halkın korunmasının yanı sıra, pozitif örnekler arası olası bir bulaşı da engelleyerek test sonuçlarının güvenirliliği artırılmaktadır.

Genetik laboratuvarı yıllık yaklaşık 1500 Hepatit ve HIV testi, grip salgını döneminde ayda en az 40 üst solunum yolu örneği çalışan, buna ek olarak tümör örneklerinde mutasyon analizleri yapan bir laboratuvar olarak ada çapında bu konuda en deneyimli personele sahiptir.

Laboratuvarda Covid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç duyulan test kapasitesinin artması ile, 2 PCR cihazına ek olarak, 3üncü bir PCR cihazı ihale sahibi firma tarafından bedelsiz olarak kurulmuştur. RNA izolasyon cihazının kurulma çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte, laboratuvarımızın test kapasitesi iki katına yükselmiştir.”

PCR test sayısı arttı

“Personelin özenli çalışması ve otomatik sistem kapasitesinden dolayı Genetik Laboratuvarı dünyada şu anda çok az yerde mümkün olan bir şeyi yaparak, aynı gün içinde PCR sonucu vermektedir” denilen açıklamada “Polikliniklerde örnek alımlarının artırılması ile laboratuvarda yapılan PCR test sayısı da aynı oranda artmıştır. için en iyi hizmeti vermeye, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir” denildi.

Corona’da son durum

Dün Yapılan Test Sayısı:.546

Dün Tespit Edilen Vaka:...0 (0 vaka'da 7. gün)

Dün Taburcu Olan Vaka:..0

Toplam Test Sayısı:.............8423

Vaka Sayısı:.........................108 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı:................17 (Max kapasite: 173)

Yoğun Bakım:......................0 (Max kapasite: 48)

İyileşen Vaka Sayısı:...........87 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı:..............4 ( 2 Alman 2 KKTC)