ABD listenin ilk sırasında

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüsten (Covid-19) yaşamını yitirenlerin sayısı 110 bini geçti, vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı. ABD virüs (Covid-19) salgınında 20 bini geçen can kaybı ile İtalya’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Diğer taraftan, İngiltere'de Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612'ye yükseldi. İspanya'da pandemi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 16 bin 972'ye, İran'da ise 4 bin 474'e çıktı. Rusya'da Covid-19 vakaları 15 bini geçti.

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 800 bini aştı.Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 803 bin 475'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 534 bin 494 ile ABD oldu, bu ülkeyi 166 bin 19 vakayla İspanya, 152 bin 271 ile İtalya, 129 bin 654 ile Fransa ve 125 bin 834 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 52 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İngiltere (84 bin 279), İran (71 bin 686), Türkiye (52 bin 167), Belçika (29 bin 647), Hollanda (25 bin 587), İsviçre (25 bin 300), Kanada (23 bin 318), Brezilya (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), Rusya (15 bin 770), Avusturya (13 bin 945), İsrail (10 bin 878), Güney Kore (10 bin 512) ve İsveç (10 bin 483)."

Salgın nedeniyle dünya genelinde 110 bin 827 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 412 bin 356 kişi ise iyileşti. Tedavi altında 1 milyon 280 bin 292 kişi bulunuyor.

En kötü tablo ABD’de

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan covid-19 salgını, şu ana dek 210 ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 411 bin 871 kişi iyileşirken halen iyileşmeyi bekleyen 1 milyon 273 bin 754 aktif enfekte vaka bulunuyor.

ABD'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1831 artarak 20 bin 608’e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 391 artışla 530 bin 6'ya, can kaybı ise 1831 artarak 20 bin 608’e çıktı. Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD’yi 166 bin 19 vakayla İspanya ve 152 bin 271 vakayla İtalya takip ediyor.

Eyaletlere bakıldığında, salgın, etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. Bu kentte 174 bin 489 olan vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 336 artışla 181 bin 825'e çıktı.

New York'u 58 bin 151 vakayla komşusu New Jersey, 23 bin 605 vakayla Michigan takip ediyor.

Can kaybı bakımından da New York 8 bin 650 ölümle ilk sıradaki yerini korurken burayı 2 bin 183 ölümle New Jersey ve 1384 ölümle Michigan eyaletleri izliyor.

ABD'de 2 milyon 688 bin 766 kişiye Covid-19 testi yapıldı, virüs bulaştıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 919 artışla 32 bin 110'a ulaştı.

Ülke genelinde hastanede tedavi altında bulunanların sayısının ise 82 bin 809 olduğu belirtildi.

Rusya

Rusya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 15 bin 770'e, ölenlerin sayısı 130'a ulaştı.

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 186 kişide daha Covid-19 görülmesiyle vaka sayısının 15 bin 770’e çıktığı bildirildi.

Bir gün içinde 246 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, ölü sayısının 24 artarak 130’a ulaştığı aktarıldı. Vakaların büyük çoğunluğunun başkent Moskova’dan çıktığı belirtildi. Moskova’da günlük vaka sayısının 1306 artarak 10 bin 158’e ulaştığı ifade edilen açıklamada, kentte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 72’ye yükseldiği belirtildi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) de ülke genelinde 146 bin kişinin salgın şüphesiyle gözetimde tutulduğunu, bir günde 94 binden fazla testin yapıldığını duyurdu. Ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 200 binin üzerinde test yapıldığı kaydedildi.

İspanya

İspanya’da son 24 saat içerisinde 619 kişinin öldüğü açıklandı. Güncel verilere göre ülke genelinde ölüm sayısı 16.353’ten 16.972’ye çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, cuma günü 3 haftanın en düşük seviyesi olan 510 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Ülke genelinde son 3 gündür ölüm eğrisi düşerken, 619 kişinin ölmesi bu trendi bozmuş oldu.

Ülkede Coronavirüsü vaka sayısı 161.852’den 166 bin 19’a çıktı.

Fransa

Fransa'da Coronavirüsü salgını nedeniyle 625 kişi öldü. Ülkede toplam ölü sayısı 13 bin 832 oldu. Fransa Sağlık Direktörü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, son 24 saatte hastanelerde 353, bakımevlerinde 290 kişinin Coronavirüsü nedeni ile hayatını kaybettiğini, Coronavirüsüne bağlı ölümlerin 13 bin 832'e ulaştığını açıkladı.

Salomon, ülke genelinde toplam Coronavirüsü vaka sayısının 129 bin 654'e yükseldiğini ifade ederken, 31 bin 321 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı, 6 bin 883 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtirken, 26 bin 391 kişinin ise iyileşerek, taburcu edildiğini aktardı.

Çin’de yeni karantina kararı

Çin'de Coronavirüsünün başladığı Wuhan kentinde karantina ve sokağa çıkma yasakları gevşetilirken Suifenhe ve Harbin kentlerinde 28 günlük karantina uygulamasına geçildiği açıklandı. Sınır kontrolünü sıkılaştıran şehir yönetimi ülkeye dışarıdan gelen bireylere nükleik asit testi ve antikor testi uygulamaya başladı.

Öte yandan son dönemde yurt dışı kaynaklı vakalarda artış yaşanan Çin’de ülkeye dışarıdan gelenlere 28 günlük karantina uygulanacağı belirtildi.

Bu açıklamanın ardından ülkenin kuzeydoğusundaki Harbin kentinde de aynı önlemlerin alınacağı açıklandı.