Güney Kıbrıs’ta bir ölüm daha

Güney Kıbrıs’ta dün 17 yeni korona virüsü vakası daha saptandı, bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum haber kaynakları, 24 saatte 804 test yapıldığını ve şu ana kadar toplam vaka sayısının 633’e, ölüm sayısının 11’e yükseldiğini duyurdu.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 17 vakadan 10’u, daha önceden pozitif çıkan vakaların temas ettiği kişilerin takibiyle; biri de, kamu ve özel sektörde çalışan personel için dün başlatılan tarama testleri kapsamında saptandı.

Açıklamada, 6 vakanın virüsü nereden kaptığının araştırıldığı ifade edildi.

Son 24 saat içerisinde hayatını kaybeden hasta sayısı ise, ağır hastalık geçmişi bulunan 82 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Sağlık görevlilerine test

Bu arada Fileleftheros gazetesi, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ), devlet hastanelerinde görev yapan 6 bin 500 sağlık çalışanına korona virüsü testi yapılması için kolları sıvadığını ve semptom göstermemesine rağmen virüsü taşıyanlar olup olmadığının saptanacağını kaydetti.

Haberde, testlerin bu hafta başlayıp, gelecek hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise, BM Barış Gücü’nde (UNFICYP) saptanan bir vaka dışında, yeni herhangi bir vakaya rastlanmadığının açıklandığını kaydetti.

Korona virüsü taşıyan askerin temas ettiği kişilerin tümünün saptandığını belirten gazete, herhangi yeni bir vaka tespit edilmediğini yazdı.

Çin’den ikinci yardım dün ulaştı

Gazete, bir başka haberinde de, Çin’den Güney Kıbrıs’a yapılan ikinci tıbbi malzeme yardımının dün ulaştığını bildirdi.

Haberde, tıbbi malzeme yardımı içerisinde cerrahi maske, yüksek koruyuculuğu bulunan maske, özel gözlük, swap çubukları ve koruyucu giysilerin bulunduğu yaklaşık 9 ton malzeme bulunduğu belirtildi.