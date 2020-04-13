Rumlar rahatsız

Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin, 11 Nisan-10 Haziran tarihleri arasında, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde sismik araştırmalar yapacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Salgının Ortasında Sondaj İstiyor… Erdoğan Korona Virüsünü İnsanlara Saldırsın Diye Bırakıp Planlarını Hayata Geçiriyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, “Oruç Reis” sismik araştırma gemisinin, kendisine eşlik eden “Ataman” ve “Cengiz Han” gemileriyle birlikte, “üç uluslu bölge” olarak adlandırılan, yani “Kıbrıs”, Yunanistan ve Türkiye kıta sahanlığı sınırlarının buluştuğu yere çok yakın bölgede sismik araştırmalar yapacağını yazdı.

Gazete, Türkiye’nin bu kararının, Türkiye’nin Yunanistan’ın deniz bölgesi içerisinde de birtakım eylemlerde bulunma niyetiyle bağdaştığını ve bu eylemlerin de, Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşmayla ilişkili olduğunu iddia etti.