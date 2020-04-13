İngiltere'de durum vahim

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 1 milyon 800 bine yaklaştı, ölü sayısı ise 110 bini aştı. Öte yandan, salgının ekonomik ve toplumsal etkileri pek çok ülkeyi etkiliyor. 75 bini aşkın vakanın bulunduğu ülkede işten çıkarma ve karantina yüzünden yaklaşık bir buçuk milyon kişinin yiyeceğe erişemediği öne sürüldü.

The Guardian’ın haberine göre, İngiltere’de milyonlarca kişi karantina günlerinden beri yiyeceğe ulaşamıyor.

İngiltere’den yeni tip Coronavirüs (COVID-19) nedeniyle uygulanan karantinadan bu yana 3 hafta geçti. Ancak, İngiliz Gıda Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki yaklaşık bir buçuk milyon kişi yeterli parası olmadığı ya da yiyeceğe ulaşamadığı için gün boyunca yemek yiyemiyor.

Açıklamada, salgın nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin tüm gelirlerini kaybettiği bildirilirken, 300 binden fazla insanın da devlet yardımına hak kazanamayacağına inandığı öne sürüldü.

Vakfın bulguları, bu hafta İngiltere, İskoçya ve Galler'de yapılan bir YouGov anketine dayanıyor.

Vakfın yönetici Anna Taylor, Coronavirüs krizinin fon olmadan marketlere ve yerel yönetimlere bırakılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi.

Öte yandan, İngiltere’de Coronavirüs nedeniyle 9 bin 875 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 78 bin 991’e yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 10:07