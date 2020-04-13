Suç işliyorlar

“Herkese eşit maaş” iddialarına sert tepki gösteren Başbakan Ersin Tatar “Mayıs sonuna kadar açıkladığımız bir paket vardır. Yaptığımız projeksiyonlar vardır. Mayıs sonuna kadar sıkıntı yok. İç borçlanma olabilir başka kaynaklar da olabilir. Türkiye ile yaptığımız temaslar vardır” diyerek, en düşük 5 bin, en yüksek 8 bin 500 maaş uygulamasının 2 ay daha devam edeceğini belirtti.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtlayan Başbakan Tatar, maaşlarla ilgili şunları kaydetti:

“Mayıs sonrasındaki süreç için de zaten ekonominin çalışması gündeme gelecektir. Son bir ayda doğru zamanda aldığımız tedbirler ile büyük bir başarımız vardır. Biz artık hangi sektörleri ne zaman açacağımızı tartışmaya başladık. Ülke kendi dinamikleri içerisinde sektörleri ile hareketleneceği için yukarıya doğru bir çıkış olacaktır. Önümüzdeki süreci yönetmek için finansman kaynakları oluşturulacaktır. Doğru zaman ve miktarlarda iç borçlanmaya gidilecektir. Ben bu işlerin uzmanıyım. Zamanı geldiğinde ne kadar ve nasıl borçlanacağımızı göreceğiz. Bir takım kesintiler oldu, özel sektöre yaptığımız Bin 500 TL, Sosyal Katkılar Gibi Bir Politika İzliyoruz. Dimdik ayakta duruyoruz, devletimizi ve halkımızı koruyoruz. Yapılan fedakârlıklarla dimdik ayaktayız. Virüsü atlattıktan sonra KKTC’nin kendi dinamikleri, daha sonra da kapıların uçuşların açılmasıyla da sıçrama olacağı düşüncesindeyim.”

Mevduat tıraşlaması gündemde yok

Bankadaki Mevduatlardan kesintilerin yapılacağına yönelik söylemlere sert tepki gösteren Başbakan Tatar böyle bir niyetlerinin olmadığını, bunu konuşmanın bile suç olduğunu söyledi. Tatar şöyle dedi:

“Kimi yurt dışında kazanmıştır getirmişti, kimisi çok çalışmış kazanmıştır, kimisi anne-babadan bulmuştur. Bunu konuşmak anayasal suçtur. Konuşulmaması lazımdır. Sistemimiz tamamdır. Toplanan paranın yüzde 50-60’ı krediye verilmiştir. Geriye kalan likittir. Bir sıkıntı yoktur. Servet vergisi gündemde yoktur ama bu bir gün gündeme gelirse de böyle olmaz. Sadece mevduat tıraşlama olmaz. Kimisinin malı mülkü vardır. Kesinlikle böyle bir şey gündemde yoktur. Adaletli olmak lazımdır. Kazanandan daha fazla olmak lazımdır. Bizim de politikamız budur. Mevduattan kesinti yapmak gibi bir gündemimiz yoktur, bunu konuşmak da suçtur”

17 Nisan olabilir

Bazı iş yerlerinin önümüzdeki hafta açılıp açılmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Tatar, 17 Nisan’ı işaret ederek, şunları söyledi: “İlk önce sağlık dedik… Sağlık Bakanlığımız var, bilim kurulumuz var… İkisinden aldığımız fikirlerle kararlar vereceğiz. Ekonomi Bakanımız da örgütlerle konuşuyor. Hangi iş yeri nasıl açılabilir diye. Önce sağlık diyoruz ama ekonominin de ilerlemesi için adımlar atacağız. Büyük inşaatlar var, zaten inşaatlarda yatıyorlar. Bunlar önümüzdeki hafta açılabilir ama daha değerlendirmedeyiz.”

Bankalara bir kez daha faiz uyarısı

Başbakan Tatar bankalardaki yüksek faizler konusunda da bir kez daha uyarıda bulundu.

Tatar“Herkes elini taşın altına koyuyor. Kredilerin de maliyetinin yansıtılmasını istiyoruz. Bankalarla görüşmeler yapıyoruz. Merkez Bankasına gerekli talimatları verdim, çalışsın ve gereğini yapsın dedim. Sistem kendi içerisinde bunu çözmek durumundadır. Eğer bir yasal düzenleme mümkünse onu da değerlendirebileceğimizi Merkez Bankasına söyledim, takip eriyoruz” dedi.

PCR kapasitemizi artırmalıyız

Sibel Siber’in 15 bin kişiye test yapılmasına yönelik söylemlere Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin gösterdiği tepkinin sorulması üzerine ise Tatar şöyle konuştu:

“Bilim Kurulunun aldığı kararı hükümete getirmesi lazım… Biz de bunu tartışır gereğini yaparız. Kararı hükümet verir. Benim talimatım test sayısının artırılması yönündedir. Hızlı testlerde pozitif çıksa da PCR testi lazım. Bu nedenle PCR kapasitemizi artırmalıyız. Gazimağusa’da PCR testi için bir tesis kuruldu. Artırmaya çalışıyoruz. Bu testleri yapacak kişilerin de ehil olması lazım. Tüm bunların kapasitesi de artırıldı. Daha fazla ekibe ihtiyaç var ve bunlar yavaş yavaş çoğaltılıyoruz.”

Güney’den ilaç… “Doğru bir adım değil”

Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Güney Kıbrıs’tan ilaç getirilmesi için Rum lider ile iletişime geçmesi konusunu da değerlendirdi, bu adımın doğru olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı beni ve yardımcımı toplantıya davet etti. Her şeyi konuştuk ama bize Rum tarafından böyle bir talepte bulunacağını söylemedi. Bu konuda bilgimiz olmalıydı. Çünkü izinlendirmeyi Sağlık Bakanlığı yapıyor. Bize sorulmasını bilgi verilmesini bekliyorduk. Bu insanı boyutu olduğu kadar siyasidir de. Cumhurbaşkanı bunu tek başına yapmaması hükümetle birlikte yapması gerekirdi. Biz bugüne kadar ilaçlarımızı hep Türkiye’nin katkılarıyla aldık. İhtiyaç varsa Türkiye’den gelirdi. Bu iş doğru olmadı.”

Bin 500 vatandaşımızı ülkeye getirdik

Karantina eleştirilerine de yanıt veren Tatar, “KKTC devleti bin 500 vatandaşını bu dönemde buraya başarıyla getirmiş ve karantinaya koymuştur. Bu bir başarıdır. Sağlık ekiplerimiz ve güvenlik ekiplerimizin başarısıdır. Bu yönünü konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum” dedi.

“30 Nisan’a kadar bir başka uçak seferi olmayacağını daha önce açıkladık” diyen Tatar, “Karantina meselesi sıkıntılıdır. Her karantina merkezinde sağlıkçı ve polislerin olması gerekiyor. Şu anda başka bir karantina merkezi oluşturulması doğru olmaz” şeklinde konuştu.

Türkiye’den gelen su için ihaleye çıkıldı

Türkiye’den gelen suyun ulaştırıldığı borunun yerinden çıkması ve KKTC’nin susuz kalabileceğine yönelik endişeler de programda konuşuldu. Başbakan Tatar, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Büyük bir ihaledir bu. Tarım Bakanı bana bilgi verdi. Temmuzda suyun akacağı bilgisi verildi. Eylül ayına kadar gölette yeterli su olduğu bana söylendi. Bu kadar sıkıntı içerisinde TC’nin bu ihaleye çıkma noktası bize gösterilen duygu gösterir. Türk hükümetine teşekkür ederim.”

Kabine değişikliği gündemimde yok ama…

Şu anda bu krizin içerisinde kabine değişikliği gündemimizde değildir. Bu hassas bir konudur. Birilerinin konuşmasıyla bu işler olmaz. Ama siyasette ne zaman ne olur bilinmez. Kendimi bağlamak istemem, takdir benimdir ama bu kriz ortamında böyle bir şey yoktur. Gelişmelere bağlı olarak her şey değişebilir de. Bir şeyler söylenirken bir dayanağı olması gerekir.

Kızılay kampanyası

Başbakan Tatar, sözlerinin sonunda Diyalog TV aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın açtığı kampanyaya katkı yapan iş adamları ve vatandaşlara teşekkür etti. Tatar, dağıtımların da adaletli bir şekilde yapılacağını sözlerine ekledi.