‘Bunalımdayım’

Suna ERDEN

Girne’de misafir olarak bulunduğu evdeki koltukların döşemelerini makasla kesip, banyonun alçıpan olan tavanına yumruk atıp kırdıktan sonra, park yerindeki 5 aracın ön ve arka camlarına hasar veren Nijeryalı Abdukkarım İbrahim’in ailevi sorunlardan dolayı bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. İfadesinde annesi ile ilgili aldığı bir haber üzerine kendisini kaybettiğini söyleyen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğü belirtildi.

Olayı aktaran polis, zanlının 8 Nisan 2020 tarihinde Girne'de misafir olarak bulunduğu apartman dairesinde 2 koltuğun döşemelerini makas ile kestiğini, banyonun alçıpan olan tavanına yumruk atıp kırdığını, giriş kısmındaki malzeme deposunun kapısına tekme atıp hasara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının olayın devamında apartmanın bodrum katındaki araç park yerine gittiğini, NG 736 plakalı BMW 520 i marka salon araç ile MT 707 plakalı aracın ön ve arka camlarına alüminyum sopa ile vurup kırdığını açıkladı.

Polis 3 gün ek süre istedi

Polis, zanlının MG 189 plakalı BMW 316 i, ZRK 677 plakalı Ford Fiesta ve ZRK 656 plakalı Ford Focus marka araçların da ön camını sopa ile kırdığını ifade etti.

Polis memuru, zanlının araçlarda toplam 34 bin 400 TL hasar oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, aynı gün zanlının Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı bir esnada tespit edilerek suçüstü tutuklandığını söyledi.

Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı bir esnada tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünü söyledi. Polis, zanlının tedavisinin sürdüğünü ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.