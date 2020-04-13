YDP, casino çalışanlarına yardım yapılmamasını eleştirdi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), özel sektöre yardım yapacak hükümetin casino çalışanlarına yardım yapmama kararının Anayasa’nın adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu savundu.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder yaptığı açıklamada, “Hiç bir mantık aynı işyerinin otel bölümünde çalışana yardım yapıp, casino bölümünde çalışana yardım yapmamayı izah edemez” dedi.

Hükümetin casino sahipleri ile bir problemi varsa, bunun gariban çalışanlara yansıtılmasının son derece anlamsız olduğunu söyleyen Önder şöyle devam etti:

“Kaldı ki turizm sektörünün önemli bir ayağı olan casinolar diğer sektörler kadar yasal ve vergisini veren şirketlerdir. Hükümet casinoları yasal görmüyorsa niye kapatmıyor? Vergisi az ise niye çoğaltılmıyor? Asgari ücretle çalışan, sosyal sigortası ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılan yüzlerce casino çalışanının suçu ne?”

