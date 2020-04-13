Rum halkı, bakanlara destek verdi

Rum halkının büyük çoğunluğunun, korona virüsü salgınıyla mücadelede başı çeken Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Maliye Bakanı Konstandinos Petridis ve Rum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu'nun icraatlarından oldukça memnun olduğu bildirildi.

“Retailzoom” şirketinin Politis gazetesi adına gerçekleştirdiği ankete göre, halkın yüzde 47’si, virüsle mücadelede şu ana kadar alınan tedbirlerden “çok memnun”, yüzde 41’i de “memnun” olduğunu belirtti; sokağa çıkma yasağının da büyük oranda ( yüzde 84) kabul gördüğü gözlemlendi.

Katılımcıların yüzde 68’i, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in virüsle mücadeledeki icraatlarından çok memnun/memnun olduğunu belirtirken, yüzde 22’si “orta derecede memnun” olduğunu beyan etti. Yüzde 10 ise icraatları “kötü/kabul edilemez” buldu.

Ankete katılanların, icraatlarından en çok memnun oldukları bakanların, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeta Emilianidu olduğu gözlemlendi. Her iki bakan da, katılımcıların yüzde 82’sinden olumlu oy aldı. En düşük oy oranı da, yüzde 56 ile Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun oldu.

Ankete katılanlara, korona virüsü kapmaları halinde hastanelerde iyi tedavi alacaklarına inanıp inanmadıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 59’u bu soruya “tatmin edici tedavi alacağına”, yüzde 8’i “çok iyi tedavi alacağına”, yüzde 33’ü de “kötü tedavi alacağına” inandığını belirtti.

Anketin ekonomi ayağında ise, katılımcıların yüzde 57’si, korona virüsünün Rum ekonomisi üzerindeki etkisinin 12 aydan fazla süreceğine inandığını ifade etti. Yüzde 19’u etkilerin 9 ayda geçeceğini belirtirken, diğer kesim de 6 ay veya daha kısa sürede olumsuz etkilerin hafifleyeceğini düşündüğünü kaydetti.