ABD ordusu hazır

ABD’li yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimat vermesi halinde ordunun İran’a karşı haftalar sürebilecek operasyonlara hazırlandığını bildirdi.

Bölgedeki askeri yığınak artarken olası bir çatışmanın İran ile daha geniş çaplı karşılıklı saldırılara dönüşebileceği ifade ediliyor.

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump’ın talimat vermesi halinde İran’a yönelik haftalar sürebilecek askeri operasyonlara hazırlandığı bildirildi.

Reuters’a konuşan iki ABD’li yetkili, planlamanın hassasiyeti nedeniyle isimlerinin açıklanmaması koşuluyla değerlendirmede bulundu.

Yetkililer, olası bir saldırının iki ülke arasında bugüne kadar görülenlerden daha ciddi bir çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Diplomasi sürerken askeri hazırlık

Açıklamalar, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde geldi. ABD ve İranlı diplomatlar, geçen hafta Umman’da Tahran’ın nükleer programı konusunda diplomasiyi canlandırmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Ancak Trump yönetiminin bölgeye askeri yığınak yapması, yeni bir askeri harekat ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

İkinci uçak gemisi yolda

Pentagon’un Orta Doğu’ya ilave bir uçak gemisi gönderdiği, binlerce asker ile savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ve hem saldırı hem savunma kapasitesine sahip diğer askeri unsurların bölgeye sevk edildiği açıklandı.

Trump, bir askeri üste yaptığı konuşmada İran’la anlaşmanın “zor” olduğunu belirterek, “Bazen korku gerekir. Durumu gerçekten çözecek tek şey budur.” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise İran konusunda “Başkan Trump’ın tüm seçenekleri masada” tuttuğunu söyledi.

ABD, geçen yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar sırasında bölgeye iki uçak gemisi göndermişti.

Haziran ayında düzenlenen “Midnight Hammer” (Gece Yarısı Çekici) operasyonu ise ABD’den kalkan hayalet bombardıman uçaklarının İran’daki nükleer tesisleri vurduğu tek seferlik bir saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

İran, buna Katar’daki bir ABD üssüne sınırlı bir misillemeyle karşılık vermişti. Yetkililere göre bu kez üzerinde çalışılan plan çok daha karmaşık.



