Af bekliyor

Cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nde soruları yanıtlamayı reddetti.

BBC’nin aktardığına göre Maxwell, Epstein soruşturması kapsamında düzenlenen Komite oturumunda ABD Anayasası’nın kendisine tanıdığı susma hakkını kullandığını belirtti. Maxwell, cezasını çektiği Teksas’taki cezaevinden video konferans yöntemiyle oturuma katıldı.

Kapalı oturumun ardından açıklama yapan Cumhuriyetçi Komite Başkanı James Comer, Maxwell’in beklendiği üzere anayasal hakkını kullanarak sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi. Comer, bunun Komite açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, Epstein ile birlikte işlenen suçlar ve olası suç ortaklarına ilişkin çok sayıda soruya yanıt alamadıklarını ifade etti. Soruşturmanın amacının gerçeğe ulaşmak ve mağdurlar için adaleti sağlamak olduğunu vurguladı. James Comer Epstein’dan kurtulanlarla yaptığı görüşmelere atıfla, Maxwell’in çok kötü bir insan olduğunun açık olduğunu ve herhangi bir dokunulmazlığı hak etmediğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi’nin Demokrat üyelerinden Melanie Stansbury ise oturum sonrası yaptığı açıklamada, Maxwell’in bu süreci bir merhamet kampanyasına dönüştürmeye çalıştığını savundu.

Maxwell’in avukatları daha önce, ABD Başkanı Donald Trump’tan müvekkilleri için af talebinde bulunmuştu. Avukat David Oscar Markus, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Maxwell’in affedilmesi halinde her şeyi dürüstçe anlatmaya hazır olduğunu öne sürmüştü.

Avukatlar ayrıca, Epstein belgelerinde adı geçen Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın herhangi bir yanlışının bulunmadığını Maxwell’in beyan edebileceğini iddia etmişti.

Ghislaine Maxwell, daha önce cinsel sömürü amacıyla insan kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.