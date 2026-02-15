Detaylar açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yöneticilerinin davetli oldukları görüşmeye katılmadığını belirterek istişare ortamının sabote edildiğini savundu. Bakanlık, 1 Ocak 2026’dan itibaren küçükbaş süt fiyatları ve desteklerin artırıldığını, hayvan başı desteğin 2 bin 500 TL olarak belirlendiğini ve arpa desteklerinde süre uzatımına gidildiğini açıkladı.

Tarım Bakanlığı, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile küçükbaş üreticilere yönelik desteklerin karşılıklı istişare edilerek belirlenmesi amacıyla dün Bakanlık binasında görüşme yapılması için Birlik yöneticilerini davet ettiğini açıkladı.

Bakan’ın binada bulunmasına rağmen, ön giriş kapısının kilitli olduğu gerekçesiyle herhangi bir iletişim kurulmadan Birlik yöneticilerinin ayrıldığı belirtilerek, esas amacın istişare ve iş birliği olmadığı savunuldu. Açıklamada, Bakanlığın tüm üretici kesimlerle ayrım gözetmeksizin iletişim içinde olmayı ve katılımcı iş birliğini benimsediği vurgulandı; istişare ortamının bilerek sabote edildiği öne sürüldü.

Bakanlık, Başbakan ve hükümetin desteğiyle tarım sektörünü desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.1 Ocak 2026 itibarıyla küçükbaş süt fiyatlarının ve süt üzerinden verilen destek miktarlarının artırıldığı belirtilen açıklamada, güncel çiğ süt alım fiyatları ve destekler şöyle sıralandı:

Küçükbaş süt fiyatları

Koyun sütü

Soğuk zincir: 60 TL (48 TL süt fiyatı + 12 TL DGD) + 8 TL PDO destek primi

Buzlukta soğutulmuş: 57 TL (45 TL süt fiyatı + 12 TL DGD)

Toplama merkezi: 51.60 TL (39.60 TL süt fiyatı + 12 TL DGD)

Açık: 39.20 TL (37 TL süt fiyatı + 2.20 TL DGD)

Keçi sütü

Soğuk zincir: 49 TL (37 TL süt fiyatı + 12 TL DGD) + 8 TL PDO destek primi

Buzlukta soğutulmuş: 45 TL (33 TL süt fiyatı + 12 TL DGD)

Toplama merkezi: 39.60 TL (27.60 TL süt fiyatı + 12 TL DGD)

Açık: 29.45 TL (27.35 TL süt fiyatı + 2.10 TL DGD)

Diğer destekler

Küçükbaş hayvan başı (kulak parası) desteği: Hayvan başına 2 bin 500 TL, iki taksitte ödenecek.

Hibe arpa desteği: Küçükbaş üreticilerinin maliyetlerini düşürmek amacıyla verilecek.

Faizsiz kredili yemlik arpa: Teslim alma süresi 28 Şubat 2026’ya kadar uzatıldı. Geri ödemeler 31 Mayıs 2026’ya kadar yapılabilecek.

