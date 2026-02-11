Yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde askeri seçeneğin gündeme geleceğini belirterek, Orta Doğu’ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Umman'da henüz ilk tur görüşmelerin müzakerelerin sürdüğü İran'ı hedef aldı.

İran'la müzakerelerin başarısız olması durumunda askeri harekata hazırlık olarak Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi saldırı grubunu göndermeyi düşündüğünü söyleyen Trump, "Oraya giden bir donanmamız var ve bir tane daha gidebilir" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerinin ikinci turunun önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediğini söyleyen Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da geçen seferki gibi çok kötü şeyler yapmak zorunda kalacağız" dedi.

Trump, geçtiğimiz sene haziran ayında ABD’nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlenen saldırı hakkında, "Geçen sefer bunu yapacağıma inanmadılar. Haddinden fazla ileri gittiler" ifadelerini kullandı. Trump, söz konusu görüşmelerin öncekilerinden "çok farklı" olduğunu söyledi.

İran'ın nükleer programını kapsayan herhangi bir anlaşmanın "çok kolay" olduğunu, ancak İran'ın balistik füze stoklarının da ele alınmasının mümkün olacağını düşündüğünü aktaran Trump, "İran ile harika bir anlaşma yapabiliriz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD-İran müzakereleri konusunda endişeli olmadığını düşündüğünü ifade eden Trump, "O da bir anlaşma istiyor. İyi bir anlaşma istiyor" dedi.

Netanyahu ile Beyaz Saray’da görüşecek

Netanyahu, Trump'ın göreve gelmesinden bu yana bugün ABD’ye 7’nci ziyaretini gerçekleştirecek. Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelecek olan Netanyahu, Trump’a İran ile müzakereler konusunda İsrail’in görüşünü sunacak. Netanyahu, ABD’ye gitmek üzere uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada, "Başkana bu müzakerelerin ilkeleriyle ilgili görüşümüzü sunacağım. Benim görüşüme göre, bu ilkeler sadece İsrail için değil, Orta Doğu'da barış ve güvenlik isteyen tüm dünya için önemli" dedi.

İran'dan ABD’ye Netanyahu uyarısı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD ziyaretine ilişkin paylaşımında, ABD yönetimini Netanyahu’nun nükleer müzakerelere dair "çerçeve dayatma" girişimine karşı uyardı.

Laricani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu şu anda ABD’ye doğru yolda. ABD’liler akıllıca düşünmeli ve onun, uçuşundan önce sergilediği tavırlardaki gibi ‘Gidip ABD’lilere nükleer müzakerelerin çerçevesini öğretmek istiyorum’ imasında bulunmasına izin vermemeli. Siyonistlerin yıkıcı rolüne karşı uyanık olmalılar" dedi.

Görüşmeler 6 Şubat’ta başladı

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, 6 Şubat'ta Umman'ın başkenti Maskat'ta yeniden başlamıştı.

Müzakereler, İran-ABD arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yaptığı açıklamada, ABD ile müzakerelerin ancak "İran halkının hakları kabul edilip saygı gösterildiğinde" başarılı olacağını söyledi.

Görüşmelerin bu hafta devam etmesi bekleniyor.

