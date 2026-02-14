Gerilim tırmanıyor

ABD, İran’a yönelik baskıyı artırma kapsamında Ortadoğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. Sevk kararı, ABD ile İran’ın geçen hafta Umman’da dolaylı görüşmeler yapmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı nükleer programı konusunda müzakerelere zorlamaya çalıştığı bir dönemde Washington yönetimi, bölgedeki askeri varlığını güçlendirme adımı attı. Bir ABD yetkilisi, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Ortadoğu’ya sevk edileceğini açıkladı.

Bölgede iki uçak gemisi konuşlanacak

Bu konuşlandırma ile bölgede iki uçak gemisi ve bunlara eşlik eden savaş gemileri bulunacak. Plan hakkında bilgi sahibi bir kaynak, halihazırda USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve güdümlü füze destroyerlerinin Umman Denizi’nde konuşlandığını belirtti.

Sevk kararı, ABD ile İran arasında Umman’da gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerin hemen ardından geldi. Trump, Tahran yönetimini anlaşmaya varılmaması halinde bunun çok travmatik sonuçlar doğuracağı yönünde uyarmıştı.

Trump, İran ile nükleer anlaşmaya varılması için yaklaşık bir aylık süre öngördüğünü belirterek, hızlı olunması gerektiğini ifade etti ve anlaşmanın çok hızlı şekilde sağlanması gerektiğini söyledi.

USS Gerald R. Ford’un özellikleri

Dünyanın en gelişmiş ve güçlü uçak gemilerinden biri olarak kabul edilen USS Gerald R. Ford, Ekim ayında Akdeniz’den Karayipler’e gönderilmişti. Bu konuşlandırma, Trump yönetiminin geçen ay Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kaçırılmasıyla sonuçlanan operasyon öncesinde bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesi kapsamında yapılmıştı.

Yaklaşık 100 bin ton ağırlığındaki ve 334 metre uzunluğundaki gemi, 75’ten fazla uçağa ev sahipliği yapabilecek kapasitede bulunuyor. Normal şartlarda 60-70 uçaktan oluşan bir hava filosu ile görev yapıyor.

Gemi ayrıca elektromanyetik uçak fırlatma sistemi sayesinde günde yaklaşık 160 sorti gerçekleştirebiliyor. Bu sayı eski nesil uçak gemilerinde yaklaşık 120 civarında kalıyordu.

Gemide F/A-18 Super Hornet savaş uçakları, EA-18G Growler elektronik harp uçakları, E-2D Hawkeye erken uyarı uçakları ve MH-60 helikopterleri yer alıyor. Nükleer reaktörlerle çalışan geminin yakıt ikmali gerektirmeden yaklaşık 50 yıl hizmet verebileceği belirtiliyor.

İran’da protestolar sürüyor

Öte yandan İran’da hükümetin ülke genelindeki protestolara sert müdahalesi nedeniyle iç siyasi gerilim devam ediyor. Aralık sonu ve Ocak başında gerçekleşen protestolarda hayatını kaybedenler için düzenlenen 40 günlük yas törenleri, toplumsal öfkeyi yeniden gündeme taşıdı.

Gösteriler, 28 Aralık 2025’te para biriminin değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle başlamış, kısa sürede rejim karşıtı ülke çapında protestolara dönüşmüştü. İnsan hakları kuruluşları, olaylarda 6 bin ile 30 bin arasında kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürüyor.

Trump, Ocak ortasında İran halkına protestoları sürdürme çağrısı yapmış, ancak ABD ile İran arasında yeniden başlayan görüşmeler nedeniyle askeri müdahale seçeneğini şimdilik gündeme almamıştı.



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026, 09:40