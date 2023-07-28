Acil harekete geçilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, bilim insanlarının Temmuz ayının dünyanın en sıcak ayı olacağını teyit etmelerinin ardından yaptığı açıklamada, küresel ısınma döneminin sona erdiğini ve "küresel kaynama döneminin geldiğini" söyledi. Guterres, "Küresel ısınmanın etkilerini hali hazırda yaşıyoruz. Dehşet verici ve bu sadece bir başlangıç, Küresel sıcaklık artışını, sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak hala mümkün. Ancak bu sadece dramatik ve acil iklim eylemleriyle mümkün olabilir." diye konuştu. Guterres'in yorumları, bilim insanlarının son üç haftanın kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en sıcak haftalar olduğunu ve Temmuz ayının şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ay olma yolunda ilerlediğini teyit etmelerinin ardından geldi.

Küresel sıcaklıklar rekor kırdı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve AB'nin Copernicus Dünya gözlem programına göre, fosil yakıtların yakılmasıyla artan ve şiddetli hava koşullarını teşvik eden küresel sıcaklıklar bu ay rekor kırdı. Güneş ışığını hapseden ve Dünya'nın etrafında bir sera gibi hareket eden kirliliğin etkisiyle küresel ortalama sıcaklıklardaki istikrarlı artış, aşırı hava olaylarını daha da kötüleştirdi. WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Sera gazı emisyonlarını azaltma ihtiyacı her zamankinden daha acil. İklim eylemi bir lüks değil, bir zorunluluktur." dedi. Diğer iklim bilimciler de bulguları doğruladı. Leipzig Üniversitesi'nden Karsten Haustein, 2023 Temmuz ayında dünyanın sanayileşme öncesi ortalama Temmuz ayına göre 1,5 derece daha sıcak olduğunu tespit etti. Haustein, bu ayın sıcaklıklarının "son derece aşırı" olduğunu ve bilim insanlarının, henüz bu ay bitmeden bile kayıtlardaki en sıcak ay olacağını tahmin edebileceklerini söyledi.

Sıcaklıklar en çok güney Avrupa’da arttı

Araştırma, insan faaliyetlerinin Güney Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'deki sıcak hava dalgalarını sırasıyla 2,5 derece, 2 derece ve 1 derece daha sıcak hale getirdiğini ortaya koydu.

