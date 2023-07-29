Eşsiz koreografiler sergilendi

Nicosia Dance House öğrencileri, önceki akşam Lefkoşa Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahne aldı.
Konusu ve tamamı Yaşhan Dilhan’ın koreografilerinden oluşan gösteri, “Beklenmeyen Haberler Dans Tiyatrosu” adıyla sahnelendi.
İki kısımdan oluşan ve tiyatro tadında sunulan dans figürleri, izleyicilerden tam not aldı. Öğrenciler sahne boyunca eşsiz koreografiler sergilerken, izleyiciler gösteri sonunda ekibi uzun süre alkışladı.
Nicosia Dance House öğrencileri, önceki akşam Lefkoşa Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahne aldı.
YORUM EKLE