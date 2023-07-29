Devamı gelmeli

Kıbrıs’ta Türklerin ve Rumların ortak acısı olan kayıplar konusunda yıllar sonra ‘ortak mesaj’ anlamına gelen bir adım atıldı.

Rum lideri Nikos Hristodulidis’in daveti üzerine, KKTC lideri Ersin Tatar’ın Antropoloji Laboratuvarını birlikte ziyaret etmesi, ilişkilerin iyileşmesi adına umut verici bir adım oldu.

İki liderin bu hareketi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Komisyonu tarafından da desteklendi.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, 2006 yılından bu yana kayıp şahıslarının akıbetinin belirlenmesi için 36 milyon Euro’luk yardım yapıldığı belirtildi.

Ortak adım takdir edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti. Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat (ara bölge) üzerinde bulunan laboratuvarı ziyarette, Tatar'a Özel Temsilcisi Ergun Olgun, Hristodulidis'e de Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis eşlik etti.

KŞK'nin Türk üyesi Hakkı Müftüzade, BM üyesi Paul Henri Arni ve Rum üyesi Leonidas Pantelides ile diğer BM yetkililerinin hazır bulundukları ziyarette, Tatar ve Hristodulidis, Antropoloji Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sonrası Tatar ve Hristodulidis basına ayrı ayrı açıklamalarda bulunurken, BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonundan Koordinatör Sergiy Illarionov liderler adına ortak basın açıklamasını okudu.

Illarionov, açıklamada, her iki liderin de KŞK'ye destek verdiklerini ve Antropoloji Laboratuvarı personeliyle komitede yer alanların çalışmalarını takdir ettiklerini belirtilerek, "Liderler, KŞK'nin çalışmalarının siyasi konulardan ayrı tutulmasının önemini teyit ettiler." ifadesini kullandı.

Tatar: Büyük bir insanlık görevi

Cumhurbaşkanı Tatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp şahıslar konusunun önemine işaret ederek, halen bulunamayan insanlar olmasının üzücü olduğunu ve KŞK çalışmalarına katkı sağlamanın "büyük bir insanlık görevi" olduğunu söyledi.

Ziyaret gerçekleştirdikleri laboratuvarda, Kıbrıslı Türk bilim insanı ve uzmanların çalıştığına dikkati çeken Tatar, çalışmaları yürüten tüm görevlilerin büyük özveri ve emek sarf ettiklerini dile getirdi.

Kıbrıs'ta iki taraf arasında bir görüşme başlayacaksa bunun ön şartının egemen eşitliğin Rumlar tarafından kabul edilmesi olduğunu belirten Tatar, Türk tarafının egemen eşitlik konusunda kararlılığını vurguladı.

Hristodulidis: Tatar’a ortak görüşme teklif ettim

Rum lider Hristodulidis de ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında, KŞK'nin Antropoloji Laboratuvarı'na Tatar ile gerçekleştirdikleri ziyaretin son derece insani bir mesele olduğunu kaydetti.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a BM Genel Kurulu çerçevesinde, Genel Sekreter Antonio Guterres ile ortak görüşme teklif ettiğini açıkladı.

Fileleftheros’un web sitesinde yayımlanan habere göre Cumhurbaşkanı Tatar ile KŞK Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret eden Hristodulidis, Başkanlık Sarayı’na dönüşünde gazetecilere açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar’dan, BM Genel Kurulu resmî haftasının ardından ortak bir görüşme için BM Genel Sekreterliği’ne ortak başvuru yapmalarını istediğini söyleyen Hristodulidis “Görüşme yapılmasına tepkisi olumluydu ancak BM Genel Sekreteri’ne ortaklaşa başvuru konusuna cevap vermedi” dedi.

KŞK’ya paralel çalışacak Hakikat Komitesi

Tatar’a, Kıbrıslı Rum hukukçu Ahilleas Dimitriadis’in ortaya attığı KŞK ile paralel çalışacak bir Hakikat Komitesi kurma önerisini de ilettiğini anlatan Hristodulidis “Sayın Tatar’dan, babası 20 yıldan uzun süre KŞK üyeliği yapması ve zaman geçtikçe daha çok zorluk oluşması hasebiyle iki tarafın daha çok iş birliği yapmasını istedim. Bu çerçevede Sayın Tatar’a, Sayın Dimitriadis’in, bir Hakikat Komitesi kurulması fikrini ilettim” dedi.