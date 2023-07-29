Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl 2’incisini gerçekleştirdiği Güzelyurt Sanat Buluşması kapsamında, konuk sanatçılara “Kıbrıs Gecesi” organize edildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Otel’de önceki akşam gerçekleşen etkinliğe Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis üyeleri, küratör Dr. Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir ve sanatçılar katıldı.

Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları ekibinin gösterisinin de yer aldığı etkinlikte, Kıbrıs’ın yöresel yemekleri konuklara ikram edildi. Ayrıca Kıbrıs’a özgü şarkıların da yer aldığı etkinlikte renkli anlar yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2023, 10:04