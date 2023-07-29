Protokol imzalandı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile Mimarlar Odası arasında Sosyal Konut Projesi ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

KTİMB ve KTMMOB Mimarlar Odası arasında yarışma metodu ile tasarlanacak ve inşa edilecek proje; yerel mimari dokusal niteliklerin korunarak yerleşim bölgesinin geliştirilmesinin yanı sıra iklimsel ve çevresel özelliklerin mimari tasarıma etkin bir şekilde yansıtılmasını amaçlıyor.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, çalışmaları süratle devam eden KKTC Sosyal Konut Projesi’nin detaylarını BRT ekranlarından kamuoyu ile paylaştı.

Korona salgınından sonra etkili olan küresel enflasyon ve TL’nin değer kaybının alım gücü üzerindeki etkisine işaret eden Gürcafer, 40 bin TL maaş alan bir kimsenin bile bugünkü koşullarda konut alabilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu ve barınma ihtiyacının gün geçtikçe arttığını ifade etti.

“Ya insanların alım gücünü yükselteceğiz ya da onların cebine ineceğiz” diyen Gürcafer, KTİMB tarafından 5-6 yıldır üzerinde çalışılan Sosyal Konut Projesi’nin tam da bu noktada aciliyet kazandığını aktardı.

Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Mimarlar Odası arasında geçtiğimiz gün imzalanan iş birliği protokolü ile projede ilk somut adımın atıldığını belirtti.

“Gürcafer, son birkaç yıl içerisinde küresel bir takım hızlı gelişmeler yaşandığına değinerek, özellikle pandemiden sonra yüz milyonlarca insanın birtakım nedenlerden dolayı yer değiştirmek için arayışa girdiğini bu hareketlenme sırasında KKTC’nin de bir destinasyona dönüştüğünü söyledi.

“Vergiler kaldırılacak”

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, insanlarımızın alım gücüne yakın noktalara gelebilmek için sosyal konut projesine özel bir düzenleme olarak inşaat sektörü zerindeki tüm vergilerin kaldırılacağını kaydetti.

Kırsalda, köy dokularına uygun konutlar yapılacağını dile getiren Cafer Gürcafer, sosyal konutların, tek katlı, 2 katlı, 2 kat dört daire ve apartman şeklinde planlandığını ancak apartman tipi konutların şehre yakın yerlerde olacağını kaydetti.