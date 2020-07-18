2020 yılının ilk Klasik Otomobil Rallisi gerçekleştiriliyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2020 yılının ilk Klasik Otomobil Rallisi’ni bugün ve yarınki yarışla gerçekleştiriyor.

Üçüncü kez “Rock Oil” ana sponsorluğunda yapılacak ralli, derneğin merhum üyesi Yusuf Tosun anısına olacak.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun farkındalık çalışmalarına destek adına yapılacak yarış, klasik severlere hem yarış heyecanı yaşatacak hem de tatil yapma fırsatı sunacak.

Lefkoşa’da bulunan Café’s Restoran önünde bugün saat 11.00’de start alarak yarışa başlayacak ekipler, geçilecek parkurun ardından İskele’deki Long Beach Resort Hotel’e varış yaparak ilk günü tamamlayacak.

İki saat sürecek ilk günkü yarışta birçok köy geçilecek. Öğle saatlerinde tamamlanması planlanan ilk gün yarışının ardından ekipler, konaklama yapılacak Long Beach Hotel’de günün yorgunluğunu atma fırsatı bulacak.

Aynı gece deniz kenarında yenilecek akşam yemeğinin ardından etkinlikler yapılacak.

Yarışın ikinci ayağı yarın saat 11.00’de ilk klasik aracın startıyla başlayacak, son etaplara doğru yola çıkacak ekipler, başlangıç yeri olan Long Beach Resort Hotel’e varış yaparak yarışı tamamlayacak. Öğle yemeğinin ardından yarışmacılar, kupa törenine katılacak.

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, iki günde tamamlanacak rallinin, ilk gün 75, ikinci gün ise 45 olmak üzere toplam 120 kilometrelik parkurda gerçekleşeceğini belirterek parkurun 4 saat süreceğini söyledi.