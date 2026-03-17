Ateşkes olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalı PBS kanalına konuştu. İran ile olası ateşkes-anlaşma hakkında Trump, “İran anlaşma yapmaya hazır değil” dedi. Trump, ABD'nin İran'ın Hark Adası'ndaki petrol altyapısına yönelik saldırılarının kasıtlı olmadığını, çünkü bu altyapının kurulmasının "yıllar süren bir çalışma gerektirdiğini" söyledi. Trump, savaşa dair de “çok uzun sürmeyeceğine inanıyorum” dedi.

Trump, Kennedy Center'da yaptığı konuşmada ise İran'ın kava kuvvetleri ve donanmasının yok edildiğini söyledi. Trump, “100'den fazla gemisini vurduk. Bu bir rekor olmalı. Radarları yok edildi, liderleri gitti, onun haricinde İran iyi durumda” dedi. İran'da 7 binden fazla hedefi vurduklarını belirten Trump, bugün 3 füze ve dron üretim tesisinin vurulduğu bilgisini verdi. İran'ın balistik füze saldırılarının yüzde 90, dron saldırılarının ise yüzde 95 azaldığını söyledi.

“Hürmüz için yardım gerekiyor”

Hürmüz Boğazı'nda 30 adet mayın döşeme gemisinin imha edildiğini söyleyen Trump, “Hürmüz için yardım gerekiyor. Diğer ülkelerin hızlı bir şekilde devreye girmesi gerekiyor" dedi.

Birçok ülkenin Hürmüz için gönüllü olduğunu belirten Trump, olası Hürmüz koalisyonu üyelerini Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklayacağını söyledi. Trump, “Fransa Cumhurbaşkanı'na Hürmüz konusunda 10 üzerinden 8 veriyorum, yardım edeceğini düşünüyorum. Ülkeleri Hürmüz konusunda zorlamıyorum. Onlara ihtiyacımız yok, dünyanın en güçlüsü biziz. İngiltere'nin Hürmüz konusundaki tavrı beni çok şaşırttı" dedi.

“NATO biziz, Putin Avrupa'dan değil bizden korkuyor” diyen Trump, “Biz bu ülkeleri koruyoruz ama onlara ihtiyacımız yok. Petrole ihtiyacı olan biz değiliz. İran anlaşmak istiyor, dezenformasyon ve yapay zeka kullanıyorlar. Bildiğimiz kadarıyla tüm liderleri öldü, karşımızda kim olduğunu bilmiyoruz. Birçokları Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olduğunu, bacağını kaybettiğini söylüyor, öldüğünü söyleyenler de var. Mücteba Hamaney'n hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. İran hiç mayın döşeyememiş olabilir ama gemicilik şirketleri Hürmüz Boğazı'nda riske girmek istemiyor. İran'ın tek avantajı Hürmüz ama bu onlar için intihar anlamına geliyor” dedi.

İran: Bir daha saldırı düzenlenmemeli

Bu arada İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olana kadar saldırıların durmasını konuşmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Macron ile görüşmesinde ülkesinin bu savaşı başlatmadığını belirterek, "Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır" ifadelerini kullandı.

Arakçi'den körfez ülkelerine uyarı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise “200'den fazla çocuk dahil, ABD ve İsrail saldırılarında yüzlerce İranlı sivil hayatını kaybetti” dedi.

Körfez ülkelerine yeni bir uyarı yapan Arakçi, “ABD üslerine ve sahipliği yapan ve saldırılara izin veren komşu ülkelerin, ölümleri teşvik ettiklerine ilişkin raporlar var. Tutumlarını derhal netleştirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Savaşın Tahran’da bilançosu ortaya çıktı

Öte yandan İran'da savaşın 17 günlük bilançosu gün yüzüne çıkıyor. Tahran Acil Durum Hizmetleri Direktörü'ne göre, sadece başkent Tahran'da ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle en az 503 kişinin öldüğü açıklandı. 5 bin 700 kişinin de yaralandığı duyruldu. Ölenlerin büyük çoğunluğunun siviller olduğu belirtildi.