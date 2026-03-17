‘Çözmek için temastayız’

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Bostancı ve Derinya geçiş noktalarındaki seyrüsefer işlemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bostancı’da işlemlerin başladığını belirten Erhürman, Derinya’da yaşanan personel sıkıntısının giderilmesinin beklendiğini ifade etti.

Katıldığı bir programda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, barış ve akıl dilini kullanmaya devam edeceğini, toplumun tüm kesimleriyle görüşmeyi ve toplumun içinde olmayı sürdüreceğini söyledi.

“Karma evliliklerden doğan çocukların” yaşadığı insan hakkı ihlallerine dikkat çekerek, bu konudaki mücadelenin sürdüğünün altını çizen Erhürman, uzun süredir bekleyen bazı kişilerin ise vatandaşlık almaya başladığını belirtti.

Erhürman, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri’nin “Kıbrıs’ta İnsan Hakları” ile ilgili 2026 tarihli raporunun 20. paragrafında, bu çocukların yurttaşlık başvurularının geciktirilmesi ve reddedilmesinin üzüntüyle karşılandığının yer aldığını belirtti.

Erhürman, Yüksek Komiser’in söz konusu durumun çocukların AB içinde seyahat özgürlüğünü ve başta eğitim fırsatları olmak üzere gerekli hizmetlere erişimini sınırladığına dikkat çektiğini, ayrıca Güney Kıbrıs’taki hükümetin Şubat 2024’te yurttaşlık kriterlerinde yaptığı değişikliğin kamuya açık olmamasının bilgi edinme hakkı açısından endişe yarattığının da vurgulandığını aktardı.

Bu konuda mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Erhürman, “Karma evliliklerden doğan çocuklarımızın AB yurttaşlığı hakkı bir insan hakları meselesidir ve bu ihlalin kaldırılması için mücadele tüm platformlarda devam edecektir” dedi.

Türkiye -KKTC ilişkileri yaşamsal önemde

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs sorunu ve adadaki güvenlik durumuna da değinerek, Güney Kıbrıs’ta konuşlandırılan çok sayıda askeri unsurun “güvenlik ihtiyacı” ile gerekçelendirildiğini hatırlattı ve diplomatik süreçlerin önemine işaret etti. Türkiye Cumhuriyeti-KKTC ilişkilerinin yaşamsal önemde olduğunu dile getiren Erhürman, bunu muhalefetteyken de söylediğini belirterek, “Bu yaşamsal ilişkilerin doğru zeminde ve en iyi şekilde yürütülmesi gerekir. Akıl bunu gösterir. TC ile ilişkiler korunması gereken yaşamsal ilişkilerdir” dedi.

Temastayız

Bostancı ve Derinya geçiş noktalarındaki seyrüsefer işlemlerine ilişkin de açıklama yapan Erhürman, Bostancı’da işlemlerin başladığını belirterek, “Bostancı’da yanılmıyorsam 15 gündür seyrüsefer hizmeti veriliyor.

Derinya’da bir personel sıkıntısı yaşadıklarını söylüyorlar, temastayız” ifadelerini kullandı.

Şap hastalığıyla ilgili de konuşan Erhürman, Güney’in 20 bin doz aşı istediğini, ertesi gün 60 bin doz verildiğini söyledi; buna rağmen sorumluluğun kendi taraflarına atılmak istendiğini gördüklerini kaydetti.

Erhürman, “Herkes bu memleketin tüm kurumlarının saygınlığını artırmak için çalışmak zorundadır” diyerek, kurumlara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

