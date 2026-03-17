Güney Kıbrıs'ta yayılan şap hastalığı nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) kuralları gereği, enfekte çiftliklerdeki sağlıklı hayvanlar da dahil olmak üzere 30 bin hayvan itlaf edildi. Üreticiler isyan noktasına gelirken, olağanüstü toplanan Rum Bakanlar Kurulu, şap hastalığından etkilenen hayvan üreticilerine 28 milyon Euro’luk destek paketi açıkladı.

Hayvancılıkla uğraşan çiftçileri desteklemek ve sektörün mümkün olan en kısa sürede güçlü bir şekilde yeniden faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla alınan kararları Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodilidis duyurdu. Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Hristodilidis, hükümetlerin kriz dönemlerinde toplum tarafından nasıl değerlendirildiğini vurguladı ve şap hastalığı krizine karşı alınan önlemlerin önemine dikkat çekti. Hristodilidis, 5 Mart itibarıyla hayvan sayısına bağlı olarak ve kesim işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, birim başına 50 bin Euro’ya kadar ön ödemeli acil tazminat paketinin uygulamaya konulduğunu ve ödemelerin önümüzdeki hafta tüm hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Paketteki başlıca adımlar şöyle:

-Saman, hayvan yemi ve hayvansal ürünler için derhal tazminat ödemeleri yapılacak.

-Gelir kaybı yaşayan çiftçilere, yeniden faaliyete geçmeleri durumunda 12 ay boyunca bireysel destek sağlanacak.

-Hastalıktan etkilenmiş hayvanların yerine Kıbrıs dışından hayvan alımı ve nakliyesi devlet tarafından desteklenecek; öncelik yerli üreticilerden alımda olacak.

-Analiz, laboratuvar testleri ve aşı maliyetleri karşılanacak.

-Otlatma yasağından etkilenen çiftçilere özel yardım sağlanacak.

-Devlet arazilerinde ve Kıbrıs Türklerine ait mülklerdeki hayvancılık alanları için 2026 yılı kira ve harçlarından muafiyet tanınacak.

-Etkilenen birimlerin iyileştirilmesi için özel yatırım planları uygulanacak.

-Kısıtlı bölgelerde ticari kayıplar yaşayan çiftçilere destek sağlanacak.

-Hayvancılık sektörünün yeniden yapılandırılması için bilimsel komite kurulacak. Komite başkanlığına Stavros Malas atanacak; bilim insanları, üreticiler ve ilgili bakanlık temsilcileri komitede yer alacak.

Hristodilidis, kararların, hayvancılıkla uğraşan çiftçileri desteklemek ve sektörün mümkün olan en kısa sürede, ancak daha güçlü bir şekilde yeniden faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla alındığını vurguladı. Rum lider, hükümetin kriz yönetiminde sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini ve şap hastalığı gibi iç krizlerle etkin şekilde başa çıkılacağını belirtti.

Şap hastalığında son durum

Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı 10 kilometre sınırını aştı. Larnaka bölgesindeki “Livadia” ve diğer bazı köylerde şap hastalığı tespit edilmesinin ardından yürürlüğe konan karantina bölgesi uygulaması başarısız oldu. Lefkoşa kazasına bağlı “Dali” ve “Yeri” köylerindeki iki ağılda daha dün şap hastalığı saptandı.

“Philenews” ve diğer haber siteleri, şap hastalığının Larnaka bölgesinde kalması hedefinin başarısız olduğunu, “Dali” ve “Yeri” bölgelerindeki iki ağılda şap hastalığı tespit edildiğini yazdı.

Haber sitesi, “Dali” bölgesindeki ağılın diğer ağıllara komşu olmasından ötürü endişelerin büyük olduğunu belirtirken, yeni karantina alanının belirlenmesinin beklendiğini de aktardı.