Kriz derinleşti

İsrail ve ABD’nin, İran’a yönelik saldırı başlatması sonrasında bölge ülkelerinde turizm faaliyetlerinin yanı sıra, ihraç ürünlerine de ağır darbe vurdu.

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği tarafından yapılan açıklamada, yılda 80 milyon doları bulan hellim ihracatının durduğu belirtilerek, üreticilerin ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Geçtiğimiz yıl içinde körfez ülkelerine KKTC’den 12 bin 600 ton hellim ihraç edilmişti.

Ortadoğu savaşının etkisiyle Kuzey Kıbrıs turizminde yaşanan ciddi yavaşlama ve otellerdeki doluluk oranının azalmasıyla iç piyasadaki satışların da azaldığına dikkat çekildi. Üreticilerin, tarihin en zor döneminden geçtiğini, süt ürünlerinin depolarda kaldığı ve bu sektörle geçimini sağlayan yaklaşık 54 bin insanın ciddi ekonomik kayıplar yaşadığı kaydedildi.

Süt üretimi arttı, ihracat durdu

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği tarafından yapılan açıklamada sektörün en önemli ihracat kalemlerinden biri olan hellim ihracatının, toplam ihracatın yüzde 70’inin ihraç edildiği Körfez ülkelerine sevkiyatların durması nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:

1-Körfez ülkelerine yapılan hellim ihracatı durmuştur.

2-Türkiye pazarındaki satışlar ciddi şekilde yavaşlamıştır.

3-KKTC iç piyasasında süt ve süt ürünleri tüketimi belirgin şekilde düşmüştür.

Açıklamada, çiğ süt üretiminin yıl içerisindeki en yüksek seviyelere ulaştığı bir dönemde satış kanallarının kapanmasının ve ihracatın durmasının, imalatçıları büyük bir çıkmaza sürüklediği kaydedildi.

Üretim devam ederken satışların durması nedeniyle işletmelerin depolarının dolduğu ve ürünlerin pazarlanamadığı belirtilerek, bunun tarihin en zor dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği, sektörün ayakta kalabilmesi için ilgili bakanlıklar ve Süt Endüstrisi Kurumu’nun acil, somut ve sürdürülebilir politikalar geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Aksi halde sektörle geçimini sağlayan yaklaşık 54 bin kişinin ciddi ekonomik kayıplar yaşayacağı uyarısında bulunuldu.

Acil önlem alınmalı

Birlik, süt ve süt ürünleri sektörünün ülkenin üretim gücü ve gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, yetkililerin gecikmeden harekete geçmesi gerektiğini bildirdi. Açıklama, “İşletmelerin kapanmaması için acil aksiyon alınması şarttır” ifadeleriyle son buldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026, 10:00