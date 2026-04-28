Gemi trafiği durgun

ABD ve İran arasında bir anlaşma çıkmaza girerken Hürmüz'deki gemi trafiği durgunluğunu koruyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın anlaşma yapmaktan başka şansı olmadığını öne sürdü.

Savaş nedeniyle kapanmasıyla küresel çapta kriz yaratan Hürmüz'de abluka devam ediyor.

27 Nisan'da açıklanan denizcilik verilerine göre, İran ve ABD arasındaki görüşmelerin çıkmaza girmesiyle beraber Hürmüz'de son 24 saatte en az 7 geminin geçiş yaptığı belirtiliyor. Gemilerin çoğunluğunun kuru yük gemilerinden olduğu ifade ediliyor. Gemiler arasında Irak limanlarından ayrılan gemiler ve bir İran limanından gelen kuru yük gemisinin bulunduğu kaydedildi.

Rubio: İran'ın anlaşma yapmaktan başka şansı yok

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran yönetiminin, ABD ile anlaşmaya varma konusunda "ciddi" olduğunu düşündüğünü ancak yapılacak herhangi bir anlaşmanın, İran'ın nükleer silah edinmesini kesin olarak engellemesi gerektiğini belirtti.

Rubio, İran'ın, ABD ile bir anlaşma yapmaktan başka şansı olmadığını savunarak, Tahran'daki liderlerin çoğunun "aşırılıkçı" isimler olduğunu ancak bu kişilerin ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkmak için adım atmak zorunda olduklarını gördüğünü dile getirdi.

Guterres'ten “Hürmüz Boğazı’nı açın” çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hürmüz Boğazı’ndaki aksamaların küresel bir gıda krizini tetikleme riskini beraberinde getirdiğini belirterek, boğazın açılması çağrısında bulundu. Guterres, “Hürmüz Boğazı'nı açın, gemilere izin veri, geçiş ücreti ve ayrımcılığa hayır, ticaretin yeniden başlamasına izin verin” dedi.

İran diplomasi trafiğini sürdürüyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ateşkes devam ederken temaslarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, temasları sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Putin, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldığını belirtirken, Rusya'nın İran halkının bu zor dönemi atlatacağını ve barışın hakim olacağını umduğunu söyledi. Putin, “Rusya, İrav ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda olan her şeyi yapacaktır.” diye konuştu. Rus lider, Rusya'nın İran ile stratejik ilişkilerini devam ettirmeyi istediğini de ifade etti.

İranlı Bakan Arakçi de, Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık oluşturduğunu ve ilişkilerin güçlenmeye devam edeceğini söyledi.

Tahran ve Moskova arasında istişare

Rusya'nın St. Petersburg kentine giden İranlı Bakan, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Rusya'da yapacağı temaslara değinen Arakçi , Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın istişareleri sürdürmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Rusya'daki üst düzey yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin İranlı Bakan "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı." dedi.

İran çelik ihracatını durdurdu

İran basını, ülkenin çelik endüstrisinin İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan savaş sırasında saldırılara hedef olması nedeniyle, çelik levha ve sac ihracatının 30 Mayıs'a kadar yasaklandığını açıkladı.