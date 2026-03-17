Detayları paylaşacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, KKTC’deki akaryakıt fiyatları ve ekonomik sıkıntılar gündemin ön sıralarında yer aldı.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, fiyatların sınırlandırılabilmesi için bir paket hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladı. Berova, “Bu paket şekillendiğinde detaylarını ana muhalefet partisi ile paylaşacağız. Ancak süreç normal bir süreç değil; bu nedenle çok hızlı ve doğru kararlar vermemiz gerekiyor” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ve muhalefet temsilcileri de ülke ekonomisinin durumu, Fiyat İstikrar Fonu’nun kullanımı ve vatandaşın alım gücü konularında görüşlerini paylaştı.

İncirli fonda biriken 7 milyarı sordu

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, içinden geçilen dönemde ülkenin en önemli gündeminin ekonomi olduğunu belirterek, ülkede yaşanan kötü gidişatın nedeninin hükümetin borçlanması ve ülkenin kamu maliyesini kötü yönetmesi nedeniyle olduğunu söyledi.

İncirli, bu kötü gidişatın üzerine bir de ABD ile İsrail’in İran’a başlattığı saldırının dünyadaki fuel oil fiyatlarının yukarıya çıkmasına neden olduğunu işaret ederek, tüm ülkelerin kendi iç ekonomilerini stabilize etmek, kontrol altına alabilmek için yasal mevzuatları olduğunu ve hükümetlerin bu yönde kararlar aldıklarını dile getirdi.

Her hükümetin bu düzenlemeleri yapabilmek için ellinde bazı enstrümanlar olduğunu vurgulayan İncirli, Fiyat İstikrar Fonu’nun bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Fiyat İstikrar Fonu’nda 2025 yılı içerisinde 7 milyar TL toplandığını söyleyen İncirli, bu fonun amacının beklenmedik durumlar için kullanılması gerektiğini belirterek, Hükümet’in bu konuda ne yaptığını sordu.

Berova: Bir paket hazırlığı içerisindeyiz

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, İncirli’nin Fiyat İstikrar Fonu’nda 2025 yılında biriken

7 milyar TL’nin bilgisini bir belediye başkanından aldığını söyleyerek, bu paranın nasıl kullanıldığını kendilerine de sorabileceğini kaydetti.

Berova, Hükümet’in akaryakıt fiyatları konusunda neler yapılabileceğine dair çalışma yaptığını ve kesin sonucun yarın belli olacağını, sonrasında ise bu çalışmaların Bakanlar Kurulu’nda değerlendirileceğini ifade etti.

Ana Muhalefet Partisi’nin de bu çalışmalara katkı koyabileceğini vurgulayan Berova, muhalefetin katkı sağlamak istedikleri konuları kürsüden değil, doğrudan kendilerine iletmeleri çağrısında bulundu.

Konuşmasında ayrıca Berova, Güney Kıbrıs’ta mazot fiyatlarının Kuzey Kıbrıs’ın yüzde 48 üzerinde olduğunu da aktardı.

Berova, KKTC Hükümeti olarak tüm güçlerini bu konuya odakladıklarını vurgulayarak, “Akaryakıt fiyatlarının sınırlandırılabilmesine yönelik bir paket hazırlığı içerisindeyiz. Bu paket şekillendiğinde detaylarını ana muhalefet partisi ile paylaşacağız. Ancak süreç normal bir süreç değil; bu nedenle çok hızlı ve doğru kararlar vermemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Kuzey ile güney arasında yüzde 50’lik bir fark var

Başbakan Ünal Üstel, akaryakıt fiyatları konusunda Güney Kıbrıs ile yüzde 50’lik bir fark olduğunu söyledi. Üstel, halkın yaşanan sıkıntılardan etkilenmemesi ve hayat pahalılığının kısmen de olsa önlenebilmesi için bu durumun korunduğunu ifade etti.

Önlemlerin devamı için çalışmaların sürdüğünü belirten Üstel, dünyanın yakıt ihtiyacının karşılandığı körfezde savaş devam ederken, Brent petrolün varil fiyatının her gün arttığına dikkat çekti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne yapılan saldırıyı hatırlatan Üstel, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristoduludis’in açıklamalarını eleştirerek, GKRY’de yedi ülkenin askeri varlığı bulunduğunu söyledi.