İskele Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kültür Sanat Günleri kapsamındaki etkinlikler yoğun katılımla sürüyor.

Etkinlikler çerçevesinde İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kıbrıs Türk Kostüm Defilesi, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) tarafından gerçekleştirilen defilede, Kıbrıs Türk kültürüne ait geleneksel kıyafetler tanıtıldı. FOGEM dansçılarının sahne aldığı etkinlikte sergilenen kostümler, Kıbrıs Türk toplumunun geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasını ve giyim geleneğini yansıttı.

Defile sırasında sahneye çıkan katılımcılar geleneksel kıyafetlerle yürüyüş yaparken, gece renkli görüntülere sahne oldu. İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği etkinliğin sonunda İskele Belediyesi Kültür Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa tarafından FOGEM Başkanı Salih Döşemeci’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.