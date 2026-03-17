Yoğun ilgi gördü

19 Mayıs Türk Maarif Koleji Sahne 19 Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen “Lisistrati” oyunu geçtiğimiz cumartesi akşamı yoğun katılımla prömiyer yaptı. Kadın dayanışmasını ve barış arayışını mizahi bir dille anlatan oyun, prömiyer gecesinde izleyicilerden büyük ilgi gördü. Oyun, önümüzdeki günlerde 19 Mayıs TMK Kültür Salonu’nda yeniden seyirciyle buluşacak.

Antik Yunan komedya yazarı Aristofanis tarafından MÖ 411 yılında kaleme alınan oyun, Aysel Açelya Bükülmez ve Pınar İnandım’ın yönetmenliğinde sahneye taşındı.

“Lisistrati”, Peleponez Savaşları sırasında geçiyor. Atina ile Sparta arasında uzun süredir devam eden savaşlardan bıkan Lisistrati adlı zeki ve cesur bir kadın, Yunanistan’daki kadınları bir araya getirerek erkekleri barış yapmaya zorlamayı amaçlıyor. Bunun için sıra dışı bir plan ortaya koyan Lisistrati, kadınların dayanışması ve zekâsıyla savaşın sona ermesini sağlamaya çalışıyor. Seyircilerden büyük beğeni alan oyun, 18 Mart Çarşamba ve 25 Mart Çarşamba günleri 19 Mayıs TMK Kültür Salonu’nda yeniden sahnelenecek.