Buna seyirci kalınmamalı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, özellikle akaryakıta gelen zamlardan sonra tüm sektörlerde olduğu gibi medyanın da ciddi sorunlar yaşadığını ve ayakta durmakta zorlandığını belirtirken, ülke genelinde gazete dağıtımının durma noktasına geldiğini açıkladı.

Akar “buna seyirci kalınamaz” diyerek, uydu yayını yapan televizyonların da ayakta durmakta zorlandığına dikkat çekti.

Dünya genelinde gazete dağıtımını yapan bayi komisyonunun yüzde 15 ile 18 arasında olduğunu, Kuzey Kıbrıs’ta bu rakamın yüzde 45’e kadar yükselmesine rağmen dağıtım şirketinin artan maliyetler nedeniyle adanın birçok bölgesine gazete göndermediğini belirten Akar şunları kaydetti:

“Ekonomik kriz, belirsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle gazete okuyanların sayısı azalıyor, medyada kalite düşüyor, doğruluğu teyit edilmemiş internet haberleriyle toplum yanlış yönlendiriliyor. Fakat hiç kimse bu kötü gidişatı görmüyor. Ulusal medyanın gelişip, güçlenmesi için devletin, kurum ve kuruluşların ciddi sorumlulukları vardır. Özellikle reklam desteği, kaliteli yayıncılığın sürdürülmesi açısından olmazsa olmazdır. Ne var ki; devletin doğru düzgün bir resmi ilan uygulaması yoktur. Önde gelen kurum ve kuruluşlar ise siyasetin etkisi altındadır. Bunlar ihtiyaca göre değil, menfaat sağlamaya yönelik bir reklam anlayışıyla ulusal medyaya büyük bir haksızlık yapıyor, resmen darbe vuruyorlar.”

Uydu destek payı da ödenmiyor

Gazetelerin adanın tüm bölgelerine ulaştırılması için dağıtım şirketine desteğin şart olduğunu belirten Akar, uydu yayını yapan yerel TV kanalları için öngörülen devlet katkı payının Türksat’a ödenmediğine dikkat çekti.

Medya sektöründe krizin giderek derinleştiğini belirten Akar, tüm sorunları görüşmek üzere Başbakan Ünal Üstel’den randevu talebinde bulunduklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026, 10:02