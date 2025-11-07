Ateşkesi yine ihlal etti

İsrail ordusu, "Hizbullah hedefleri" iddiasıyla Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a hava saldırıları başlattı.

İsrail ordusu, 5 ayrı beldeye yönelik tehdidin ardından Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'a ait hedeflere" hava saldırısı başlattığını bildirdi.

Saldırı düzenlenen yerler Et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel, Zevtar eş-Şarkiyye ve Kefer Dunin beldeleri oldu. Saldırılarda, "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğu iddia edilirken daha fazla detaya yer verilmedi. Sağlık Bakanlığı Tayr Debba'deki saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan akşam saatlerinde yapılan açıklamada, hava saldırılarının ilk dalgasını tamamladığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Kefer Dinun, et-Taybe, Tayr Debba, Aita Cebel ve Zevtar eş-Şarkiyye beldelerine düzenlenen hava saldırılarının Hizbullah'a bağlı "Rıdvan Gücü'ne" ait altyapı ve silah depolarının hedef alındığı öne sürüldü. Açıklamada, silah depolarının sivil nüfusun yaşadığı alanlarda saklandığı, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde altyapı ve kapasitesini yeniden inşa etmeye çalıştığı iddia edildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarının "tam teşekküllü bir suç" olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) de, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarıyla BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını açıkça ihlal ettiğini bildirdi.

