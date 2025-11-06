90 kişi öldü

Kalmaegi Tayfunu, Filipinler’de 90 kişinin ölümüne yol açan yıkıcı sel felaketine neden oldu. 400 binden fazla kişi tahliye edilirken, yardım uçuşu yapan bir askeri helikopterin düşmesiyle altı kişi daha hayatını kaybetti.

Isınan okyanusların tayfunları giderek daha da güçlendirdiği uyarısında bulunuyor. Filipinler’i vuran Kalmaegi Tayfunu’nun yol açtığı felakette ölü sayısı 90’ı geçti. Ülkenin orta kesiminde yer alan Cebu eyaleti, son yılların en yıkıcı sel felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Salı günü aniden yükselen sel suları, eyaletin kent ve kasabalarında otomobilleri, nehir kıyısındaki barakaları ve hatta dev konteynerleri sürükledi. Cebu eyalet sözcüsü Rhon Ramos, yaptığı açıklamada sadece Liloan kasabasında 35 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti. Böylece eyaletteki can kaybı 76’ya yükseldi. Ulusal Sivil Savunma Dairesi Başkan Yardımcısı Rafaelito Alejandro ise diğer bölgelerde 17 kişinin öldüğünü ve 26 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Alejandro, “Bu kez en çok büyük şehirler etkilendi, son derece kentleşmiş alanlar tamamen sular

Eylül ayında ülke iki büyük tayfun yaşamış, bunlardan “Süper Tayfun Ragasa” 14 kişinin ölümüne ve Tayvan’da büyük yıkıma yol açmıştı.