Güçlü bir kaynaşma sağladı

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk dünyasının 21. yüzyılın yükselen güç merkezle-rinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. KKTC’nin 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin önemine de değinen Başçeri, “KKTC aile meclisinin ayrılmaz bir parçasıdır” ifadelerin kullandı. Başçeri, bugünkü adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’nın 16 yılda devletler ve toplumlar arasında güçlü bir kaynaşma sağladığını, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla genişleme sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi ile Kırgızistan–Türkiye Manas Üni-versitesi iş birliğinde düzenlenen 5’inci Manas Forumu, “Bölgesel ve Küresel Gelişmeler Bağlamında Türk Dünyası” temasıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirilen açılış törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Tür-kiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaş-tırma Bakanı Erhan Arıklı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversi-tesi Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Çapak, Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Alpaslan Ceylan, ASBÜ Rektörü Musa Kazım Arıcan, ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Enver Arpa ile çok sayıda aka-demisyen, öğrenci ve davetli katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, açılışın ardından yoğun programı nedeniyle salondan ayrıldı.

Forum, açılış konuşmalarıyla devam etti. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Çapak ile Rektörü Alpaslan Ceylan, ASBÜ Rektörü Musa Kazım Arıcan ve ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Enver Arpa konuşma yaptı.

Forumun açılışında konuşan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk dünyasının 21. yüzyılın yükselen güç merkezlerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu belirterek, Türk Devletle-ri Teşkilatı çatısı altında dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Başçeri konuşmasında, Türk dünyasının bütünleşme fikrinin 19. yüzyılın sonlarına dayandığını hatır-lattı. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Türk devletlerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla bu fikirlerin yeniden güçlendiğini belirten Başçeri, 2009’da kurulan Türk Konseyi’nin bu süreci kurumsal bir yapıya kavuşturduğunu ifade etti.

Başçeri, bugünkü adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’nın 16 yılda devletler ve toplumlar arasında güçlü bir kaynaşma sağladığını, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla ge-nişleme sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

KKTC’nin 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin önemine de deği-nen Başçeri, “KKTC aile meclisinin ayrılmaz bir parçasıdır. KKTC’de böyle bir forumun düzenlenmesi son derece önemlidir.” ifadelerin kullandı.

Başçeri, konuşmasının sonunda, forumda ortaya konacak fikirlerin Türk dünyasının bütünleşmesine katkı sağlamasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültürel bütünleşmeyi güçlendirecek

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de Türk dünyasının ortak tarih ve kültürel mirasını yaşatmanın önemine vurgu yaparak, 5. Manas Forumu’nun kardeşlik ve ortak vizyonun sembolü olduğunu söy-ledi.

Kültür, dil, sanat ve dayanışmanın Türk dünyasının temelini oluşturduğunu belirten Raev, ortak alfabe ve dijital iş birliğinin kültürel bütünleşmeyi güçlendireceğini ifade etti.

Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İbrahim Çapak ise, Forumun Türk dünyasının güncel sorunlarına çözüm ararken ortak dil, kültür ve eğitim alanlarında da iş birliğini güç-lendirmeyi amaçladığını söyledi.

Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Alpaslan Ceylan da Manas Forumu’nun 2021’de Tür-kiye ve Kırgızistan dışişleri bakanlarının katılımıyla başlatıldığını hatırlatarak, amacının sorunları tespit etmenin ötesinde çözüm üretmek olduğunu söyledi.

ASBÜ Rektörü Musa Kazım Arıcan ise, konuşmasında 5. Manas Forumu’nun Türk dünyasının gelece-ğini ortak akıl, bilim ve kültür temelinde ele alan önemli bir buluşma olduğunu ifade etti.

ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Enver Arpa da konuşmasında Manas Forumu’nun 2021’de Kırgızistan’da başlatıldığını, 2024’te İstanbul’da uluslararası bir boyut kazandığını ve bu yıl beşincisinin Kuzey Kıb-rıs’ta düzenlenmesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Arıklı ve Arıcan’a Manas Üniversitesi 30. Yıl Madalyası

Ceylan, konuşmasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile ASBÜ Rektörü Musa Kazım Arıcan’a, üniversiteye katkılarından dolayı Manas Üniversitesi’nin 30. Yıl Madalyası’nı takdim etti.

27 oturum gerçekleştirilecek

Küresel düzendeki değişimleri ve Türk dünyasının jeopolitik ile ekonomik sistemdeki artan rolünü ana-liz etmek, Türk devletleri ve gözlemci ülkelerin güncel sorunlarını, potansiyellerini ve iş birliği imkanla-rını bilimsel bir yaklaşımla değerlendirmeyi hedefleyen forumda, iki gün boyunca, 17’si yüz yüze, 10’u çevrim içi olmak üzere toplam 27 oturum gerçekleştirilecek.

Öte yandan, 5’inci Manas Forumu'nun düzenlenmesine, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yu-nus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstan-bul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Azerbaycan Beynelxalq Münasebetle-rin Tahlili Merkezi, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve Bakü Beynelxalq Multikulturalizm Merkezi destek veriyor.



