Kıbrıs koşulu sevindirdi

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’yle ilgili ilerleme raporunun içeriğinden memnuniyet duyduğunu belirttiği ifade edildi.

Haravgi gazetesinde “Lefkoşa: Türkiye’yle İlgili Raporun Olumlu Bir Şekilde Değer-lendirilmesi” başlığıyla yer alan habere göre açıklamasında raporun içeriğinden duyduğu memnuniyeti ortaya koyan Kombos, raporun Ankara’nın, Kıbrıs’la ilgili yükümlülükle-rine uymaması yanı sıra Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunundaki tutumunu net bir şekilde kayda geçirdiğini savundu.

Gazeteye göre Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Kombos, raporun Rum Yönetimi’nin menfaatlerine ilişkin olarak Türkiye’yle ilgili kritik ifadeler içerdiğini, Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerinin hayata geçirilmemesi yanında, Türkiye’nin bölgede ve Kıbrıs müzakerelerine ilişkin tutumuyla ilgili verilerin kayda geçirildiğini öne sürdü.

Kombos raporda üye devletlerin egemenlikleri ve egemenlik haklarına saygı duyulması ve AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması'nın ek protokolünün tam anlamıyla uygulanması ge-rektiğinin öneminin vurgulandığını da ifade etti.

Raporda Kıbrıs sorunu çözüm temeline ilişkin BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB’nin özel temsilci atanmasıyla sürece daha aktif katılımına atıfta bulunulduğu da belir-tildi.

Kombos raporda Ankara’ya gerginliği artıran tek taraflı faaliyetlerden kaçınılması çağrı-sında da bulunulduğunu aynı zamanda kapalı Maraş ile ileri sürülen “yasadışılığın” or-tadan kaldırılmamasından bahsedildiğini de ileri sürdü.