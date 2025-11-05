Kalmaegi felaketi

Filipinleri vuran Kalmaegi tayfunu 26 kişiyi öldürdü. Cebu şehrinde çok sayıda kasabanın sulara gömüldüğü ve ağaçların devrildiği bildirildi. Mindanao Adası’na giden bir yardım helikopterinin ise düştüğü açıklandı. Tayfun Kalmaegi’nin getirdiği şiddetli yağışlar, Filipinler’in orta kesimlerinde geniş alanları sular altında bıraktı. En az 26 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi ise evsiz kaldı.

Cebu Adası’ndaki birçok kasaba tamamen sulara gömülürken, sosyal medyada paylaşılan videolarda arabaların, kamyonların ve hatta dev kargo konteynerlerinin çamurlu sel sularıyla sürüklendiği görüldü.

Toplamda, yaklaşık 400 bin kişi tayfunun güzergâhından önceden tahliye edildiği bildirildi.

Bir aylık yağış bir günde düştü

Tayfun karaya ulaşmadan önceki 24 saat içinde, Cebu şehri ve çevresine 183 milimetre yağış düştü. Bu miktar, bölgenin ortalama aylık yağış miktarı olan 131 milimetreyi geçti.

Devlet meteoroloji uzmanı Charmagne Varilla, “Cebu’daki durum gerçekten eşi benzeri görülmemiş” dedi.

Cebu Valisi Pamela Baricuatro ise Facebook’taki paylaşımında, şunları kaydetti: “Tehlikeli kısmın rüzgârlar olacağını düşünüyorduk, ama aslında halkımızı asıl riske atan su oldu. Sel suları yıkıcı boyutta.”

Bilim, iklim değişikliğini işaret ediyor

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin fırtınaları daha güçlü hale getirdiği konusunda uyarıyor.

Daha sıcak okyanuslar tayfunların hızla güçlenmesine, daha sıcak hava ise daha fazla nem tutarak aşırı yağışlara neden oluyor.

Eylül sonunda adayı sarsan 6,9 büyüklüğündeki deprem sonrası çadır kentlerde yaşayan yüzlerce kişi, güvenlikleri için zorunlu olarak tahliye edilmişti.

