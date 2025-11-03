Trende dehşet

İngiltere, bir trende yaşanan toplu bıçaklı saldırının şokunu yaşıyor. Saldırıya ilişkin 2 kişi tutuklanırken görgü tanıkları, dehşet anlarını İngiliz basınına anlattı. İngiltere'de bir trende yaşanan bıçaklı saldırının ayrıntıları netleşmeye başlıyor.

Doncaster'dan Londra'ya seyahat eden yolcular, gece geç saatlerde, bir trende toplu bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıda 10 kişi yaralandı. Polis şefi yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayati tehlikesi olduğunu bildirdi.

İngiliz basınına konuşan görgü tanıkları, polisin bıçaklı bir adama elektroşok silahı kullandığını bildirdi.

Endişe verici

Başbakan Keir Starmer, saldırının “korkunç” ve “derinden endişe verici” olduğunu söyledi.

Kral Charles da yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle şok yaşadığını, düşüncelerinin kurbanlar ve acil durum çalışanlarıyla olduğunu ifade etti.

BBC'nin aktardığına göre müfettiş John Loveless, silahlı polislerin trenin içine girerek, acil çağrıların alınmasından 8 dakika sonra 2 kişiyi yakaladığını söyledi. Bu kişiler daha sonra tutuklandı.

Tutuklananlardan birinin 32 yaşında siyahi bir Britanyalı, diğerinin ise 35 yaşında Karayip kökenli bir Britanya vatandaşı olduğu açıklandı.

Her iki kişi de cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı.

İngiltere'de bıçaklı suçlar arttı

İngiltere ve Galler’deki bıçaklı suçlara ilişkin istatistikler dikkat çekiyor.

Hükûmet verilerine göre, 2011’den bu yana bıçakla işlenen suçların toplam sayısı arttı, ancak geçen yıl yüzde 1,4 oranında azalarak 49 bin 600 vakaya düştü.

Ulusal Sağlık Sistemi verileri, 2024-2025 döneminde İngiltere’de kesici aletle saldırı sonucu hastanele-re başvuran 3 bin 500 vaka olduğunu gösteriyor. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 10,4’lük bir düşüş anlamına geliyor.

Başbakan Keir Starmer, bıçaklı suçları “ulusal kriz” olarak nitelendirdi. Geçtiğimiz yıl, polis tarafından 60 bin bıçak ya teslim alındı ya da el konuldu.

Kamusal alanda bıçak taşımak, 4 yıla kadar hapis cezası gerektiriyor.

