Bankaları dolandırdı

Vietnam'ın en zengin isimlerinden Truong My Lan, aylardır süren dev davada idam cezasına çarptırıldı. Vietnam'da iş insanı Truong My Lan'a, 11 yıl boyunca ülkenin en büyük bankalarından birini yağmaladığı gerekçesiyle idam cezası verildi.

BBC'nin haberine göre, Ho Chi Minh City'de dün düzenlenen duruşmada, dünyanın gördüğü en büyük banka dolandırıcılık olaylarından biri karara bağlandı.

67 yaşındaki Truong My Lan, Saigon Ticaret Bankası'ndan 44 milyar dolar değerinde kredi almakla suçlanıyordu. Suçlamaları reddeden Truong My Lan ile birlikte 85 sanık yargılandı.

Yetkililer dava kapsamında 2 bin 700 kişinin ifade vermeye çağrıldığını, 10 devlet savcısı ve yaklaşık 200 avukatın da dava üzerinde çalıştığını söyledi. Gösterilen kanıtlar, toplam 6 ton ağırlığında 104 kutu içinde mahkemeye sunuldu. Dava, Komünist Parti Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un 2016'da başlattığı yolsuzlukla mücadele kampanyasının bugüne kadarki en çarpıcı ayağı olarak niteleniyor. Yolsuzlukla mücadele kampanyası, şimdiye kadar iki devlet başkanı ve iki başbakan yardımcısının istifaya zorlanmasına ve yüzlerce yetkilinin disipline sevk edilmesine ya da hapse atılmasına neden oldu. Şimdi de ülkenin en zengin kadınlarından biri olan Truong My Lan en ağır cezayı aldı.

Pazar tezgahından arazi sahipliğine

Truong My Lan, eski adı Saigon olan Ho Chi Minh City'de Çin-Vietnamlı bir aileden geliyor. Annesiyle birlikte bir pazar tezgahında kozmetik ürünleri satarak iş hayatına atılan Truong My Lan, Komünist Parti 1986'da Doi Moi olarak bilinen ekonomik reform dönemini başlattıktan sonra arazi ve mülk satın almaya başladı.

1990'lı yıllarda geniş bir otel ve restoran portföyüne sahip oldu.

Vietnam yasaları herhangi bir kişinin herhangi bir bankada yüzde 5'ten fazla hisseye sahip olmasını yasaklıyor. Ancak savcılar, Truong My Lan'ın yüzlerce paravan şirket ve vekili olarak hareket eden kişiler aracılığıyla Saigon Commercial'ın yüzde 90'ından fazlasına sahip olduğunu söylüyor.

Truong My Lan, bu gücü kullanarak yönetici pozisyonlarına kendi çalışanlarını atamak ve daha sonra kontrol ettiği paravan şirketlerin talep ettiği yüzlerce kredi başvurusunu onaylamaları için emir vermekle suçlandı. Bu kredilerin tutarı, bankanın tüm kredilerinin yüzde 93'ünü oluşturuyor.

Savcılara göre Truong My Lan, Şubat 2019'dan itibaren üç yıl boyunca, şoförüne bankadan 108 trilyon Vietnam dongu, yani 4 milyar dolardan fazla nakit çekmesini ve bodrum katında saklamasını emretti. Bu paranın ağırlığı, tamamı Vietnam'ın en yüksek değerli banknotlarından oluşsa bile iki tona yakın.

Truong My Lan ayrıca kredilerinin hiçbir zaman incelenmemesini sağlamak için rüşvet vermekle de suçlanıyordu.