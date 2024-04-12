Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşı yaşandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, evrensel değerlerin, bireysel hakların, toprak bütünlüğünün, hukuk kurallarının yok sayıldığı bir dönemden geçildiğini kaydederek, Çok derin bir küresel krizin ortasındayız” ifadesini kullandı.

Özersay paylaşımında şunları belirtti:

"Ulusal çıkarların" evrensel değerleri gerilettiği, "ulusal güvenliğin" bireysel hakları bastırdığı, toprak bütünlüğüne saygıdan, diplomatik binaların dokunulmazlığına varıncaya kadar uluslararası hukuk kurallarının, evrensel normların yok sayıldığı adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşını yaşıyoruz adeta.

Yanı başımızda 35 bine yakın masum insan tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de 6 ayda katledilmişken; AB sığınmacılara karşı duvarlarını daha da yükseltmekle övünüyorken; uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından ve yeniden tesis edilmesinden esasen sorumlu olan BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri dahi kendine ait saydığı toprakları güç kullanarak işgal ederken; Avrupa'daki devletler olası yeni ABD Başkanının olası yeni dış politikasından endişe duyarak nasıl daha fazla silah, füze, uçak, tank üretebiliriz ya da satın alabiliriz derdine düşmüşken; hem ekonomik hem de askeri olarak Rusya'nın ve Çin'in çevrelenmesi çabaları ile ticaret ve enerji savaşları artarak devam ederken insanlığın geleceğinden kaygılanmamak elde değil.

Çok derin küresel bir krizin ortasındayız.

Böyle bir ortamda çok daha güçlü ve ne yaptığını bilen bir yönetime ihtiyacımız olan bir dönemde bizim halimiz duman! Yeni silahlı çatışmalar ve bir küresel ekonomik kriz dalgası ortaya çıkarsa bu halimizle vay halimize.”

