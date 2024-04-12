Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza 19 yaşındaki sürücü Mehmet Deniz Kayhan’ın aşırı süratli ve dikkatsiz araç kullanması ve direksiyon hakimiyetini kaybederek, başka bir araca çarpması sonucu gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Anayolun 11-12 Km'leri arasında Güzelyurt istikametine doğru sağ şerit içerisinde aşırı süratli ve dikkatsizce seyreden Mehmet Deniz Kayhan yönetimindeki MR 246 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, o esnada sol şerit içerisinde aynı yöne doğru seyreden Kağan Cingöz (E-27) yönetimindeki LT 815 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LT 815 plakalı araç yolun solundan çıkıp tekrar yola giriş yaptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilirken, MR 246 plakalı araç ise yolun sağında bulunan bariyerlere çarpıp durdu.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LT 815 plakalı araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Hazal Hoca (K-31) hafif yaralanarak ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.



