Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kıbrıs Gazisi Halit Seyran, TMT Mücahidi Şenay Kuyucuoğlu, şehit Fuat Feridun, şehit Ramiz Turan şehit Mehmet Vural Ahmet ,şehit Bayram Yaşar Mehmet’in yakınlarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Lefkoşa Çocuk Yuvası ve Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşup, devlet sahibi olması ve huzur içinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğunu söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Lapta Huzurevi’ni de ziyaret etti

Tatar, Ramazan Bayramı dolayısıyla Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lapta Huzurevinde bulunan bakıma muhtaç kişiler, ziyarete gelen vatandaşlar ve yaşlılarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinde Cumhurbaşkanı Basın Danışmanı Muslu Akgüney eşlik etti.

Çocuklara hediye verdi

Tatar, Lefkoşa Çocuk Yuvası'na da bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’ndaki görevlilerin ve çocukların Ramazan Bayramlarını kutlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuklara hediye verdi.

