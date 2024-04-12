Oteller doldu taştı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Turistik konaklama tesisleri ile butik oteller, Ramazan Bayramı nedeniyle yüzde 100 doluluğa ulaştı.

9 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçi sayısında geçen yıla göre, yüzde 20 oranında artış yaşandı. Sabah erken saatlerden itibaren başlayan sıcak hava balon turları, ATV turları, safariler, bisiklet, at turları ve doğa yürüyüşü gibi birçok aktiviteyi turistler bayram tatilinde yapıyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler tarihi mekanları da geziyor.

Hindistan'dan giden turistler, bölgenin huzurlu olduğunu ve çok beğendiklerini belirterek, hem doğası hem insanlarının mükemmel olduklarını söyledi.

Yerli turistler Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetti

Yerli konuklar, sıcak hava balon turuna katılarak bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

Konukların sepetlere alınmasının ardından gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, bölge manzarasına renk kattı.

Balon turuna katılan yerli turistler, yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı seyretti.

Bölgedeki bazı yerli ve yabancı turistler de sıcak hava balonlarının gökyüzünde süzülerek oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirmek için vadi yamaçlarında objektif karşısına geçti.

Üç ayda 531 bin ziyaretçi

Nevşehir Valisi Ali Fidan,Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya'da ilk 3 aylık verilere göre, geçen yıl 441 bin olan ziyaretçi sayısının bu yılın ilk üç ayında 531 bine yükseldiğini bildirdi.