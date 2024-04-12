Uzlaşı yok

Yunanistan Bağımsız Enerji İletim Operatörü (ADMİE)’nin, “Great Sea Interconnector” olarak adlandırılan ve Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail arasında deniz altından kabloyla elektrik hattı döşenmesini öngören projenin hayata geçirilmesinin hızlandırılması için yaptığı baskının, Rum Maliye Bakanlığının sert tepkisine neden olduğu haber verildi.

Politis gazetesi “Davetsiz Temsilcilere Sert Mesaj” başlıklı haberinde, bu hafta içerisinde Rum kesiminde Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki bağlantının olgunlaşması için, projeyi yürüten kurum olan ADMİE ile Rum Enerji Bakanlığı, Enerji Düzenleme Kurulu ve İsrail ulaştırma müdürlüğü yetkilileri arasında bir görüşme yapıldığını yazdı.

ADMİE’nin projenin sahip olduğu faydalar konusunda Yunan medyasında bir bilgi notu yayınladığını yazan gazete, Rum kesimini rahatsız ettiği görülen şeyin ise Yunanistan Bağımsız Enerji İletim Operatörü (ADMİE) CEO’su ve Başkanı Manos Manusakis’in Kıbrıs Rum Haber Ajansı (KİPE)’ye yaptığı açıklamalar olduğunu belirtti.

Manusakis’in Rum Yönetiminin Bakanlar Kurulunun ilgili kararı uyarınca projeye yatırımcı olarak iştirak etmesi için maliyet-fayda çalışmasının güncellenmesiyle ilgili ifadelerinin Rum kesimini rahatsız ettiğini kaydeden gazete, Manusakis’in yaptığı açıklamada ADMİE’nin bu çalışmayı başlattığını ve çalışmanın ilk sonuçlarını mayıs ortası ile Haziran başlarında almayı beklediklerini söylediğini iletti.

Manusakis açıklamasında çalışmanın sonuçlarının projenin Güney Kıbrıs açısından sahip olduğu büyük faydayı teyit edeceğini, aynı zamanda Rum hükümetinin nihai yatırım kararını almasını kolaylaştıracağını da ifade etti.

Manusakis’in açıklaması üzerine Rum Maliye Bakanlığının sert bir açıklama yayımladığını yazan gazete, açıklamada davetsiz ve yetkisiz temsilciler tarafından yapılan sürekli ve yinelenen açıklamalardan söz edildi.

Gazeteye göre, Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun kısa süre önceki ilgili kararının geçerli olduğunu ve bunun gerçek olguları ortaya koymakla birlikte vergi mükellefi olan vatandaşların menfaatlerinin korunması için emniyet supapları da oluşturduğunu söyledi.

Rum Maliye bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, elektrik bağlantısı projesinin büyük yatırım maliyetine sahip olduğu, Rum Yönetiminin enerji stratejisini bütünsel olarak etkilediği aynı zamanda sosyo-ekonomik uzantılara sahip olduğu da belirtildi.

Rum Maliye Bakanlığı, bundan ötürü, bağımsız araştırmalar temelinde projenin tüm boyutlarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesinin ve tüm paydaşların iş birliğinin gerekli olduğunu belirttiği açıklamasında, sürekli ve mesnetsiz açıklamaların bu yöne doğru katkıda bulunmadığını vurguladı.