Sektör krizde

Serdar ŞENGÜL

Kasaplar, Ramazan Bayramında umduğunu bulamadı. Eski bayramlarda 100 kuzu satan kasaplar, bu bayram 30’u bulamadı.

Kasaplar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Yalçın, “Halkımız yine Rum tarafına gitti. Bu bayram diğer bayramlara göre satışlarımızı kıyaslarsak yüzde 70 bir azalma oldu” dedi.Tv2020’de Gündem Özel programında açıklamalarda bulunan Yalçın, kuzu etinde narh kararının kasapları şoka soktuğunu söyledi.

Yalçın, “Bize Başbakan Ünal Üstel’in ricasıdır. Bize en azından bir ay kuzu etini 550 TL’ye satın, halkı bu bayram günü güneye göndermeyelim” denildi.

Tüm kasaplarda şu anda kuzu eti mevcuttur. Ama beklenen iş olmadı. Halkımız yine Rum tarafına gitti” şeklinde konuştu.

Yalçın, eski bayramlara göre satışların yüzde 70 oranında azaldığını ifade ederek,

“Bayram günlerinde 100 kuzu kesen kasap, bu bayram20-30’lara düştü. 30 kesen kasap ise 5 kuzu kesti” dedi.

Ülkede kuzu sayısında da azalma olduğunu söyleyen Yalçın, bu nedenden dolayı kuzuların tükenmesinin de elde kalmasının da mümkün olmadığına dikkat çekti.

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hesap ortada 250 TL’ye aldığımız kuzunun bize maliyeti 500 TL. Bunun kesim masrafı ve yüzde 5 firesi var. Yaptığımız hesapla bir kuzunun kasaba maliyeti 595 TL. Bu maliyetle kasaplar da halkı mağdur etmemek adına kesimlerini ona göre yaptı. Bu zarar nereye kadar gidecek takdiri halkın. Hayvancı bu fiyatlarla devam ederse, bu kuzuları satamayacaklar.”

Güney ile kuzey arasındaki fiyat farkını da eleştiren Yalçın, coğrafyanın aynı, kuzuların da aynı olduğunu söyleyerek, güneyin kuzu satışını da maliyetlerini de daha düşüğe nasıl yapabildiğinin de sorgulanmasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2024, 10:01