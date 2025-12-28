Tepki çekti

İsrail, 1991'de Somali'den ayrılan Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke oldu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve 30 yılı aşkın süredir fiilen bağımsız yönetilen Somaliland'ın lideri Abdirahman Muhammed Abdullah, bu adımı resmileştirmek üzere ortak bir deklarasyona imza attıklarını duyurdu.

Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda Somaliland ile imza atılan ortak deklarasyonunun ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle imzalanan İbrahim Anlaşmaları'nın ruhunu taşıdığını ifade etti.

Abdullah'ı resmi bir ziyaret için İsrail'e davet ettiğini bildiren Netanyahu ülkesinin Somaliland'la tarım, sağlık, teknoloji ve ekonomi alanlarında iş birliği arayışında olacağını kaydetti.

Türkiye: Somali'nin iç işlerine açık müdahale

İsrail'in Somali'nin kuzeyinde yer alan, ağırlıklı olarak Müslüman nüfusa sahip Somaliland'ı tanıma hamlesi aralarında Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin tepkisine neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı açıklamada "Yayılmacı politikalarını sür-düren ve Filistin Devleti'nin tanınmasını engellemek için her türlü çabayı gösteren İsrail'in bu adımı, Somali'nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Arap Ligi ve Afrika Birliği'nden tepki

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ise İsrail'in açıklamasının ardından "Afrika Boynuzu'ndaki tehlikeli gelişmeleri değerlendirmek üzere" Somali, Türkiye ve Cibuti'deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Somali hükümeti de, söz konusu adımı kınayarak "ülkenin egemenliğine yönelik yasa dışı bir saldırı" olarak nitelendirdi. Hükümetin açıklamasında Somaliland'ın Somali topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit de İsrail'in bu adımının "uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve toprak bütünlüğü ile devletlerin bağımsızlığı ilkesinin hiçe sayılması anlamına geldiğini" ifade etti.

Uluslararası tanınırlığı olan 55 Afrika ülkesini temsil eden Afrika Birliği de Somali'nin birliğini, egemenli-ğini ve toprak bütünlüğünü baltalamaya yönelik her girişiminin kıta genelinde barış ve istikrar açısın-dan geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilecek "tehlikeli bir emsal" oluşturma riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

BM acil toplantı düzenleyecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma-sını" görüşmek üzere 29 Aralık'ta acil bir toplantı düzenleyeceği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, BMGK İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanımasını" görüşmek üzere acil bir toplantı yapma kararı aldı.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD merkezli X platformu üzerinden 29 Aralık'ta yapılması planlanan toplantı için "Siyasi tartışmalardan kaçınmayacağız." yorumunu yaptı.

Danon ayrıca, "İsrail, bölgesel istikrara katkıda bulunan ortaklarıyla işbirliğini güçlendirmek için sorum-lu ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

