Üreticilerin sorunları aktarıldı

Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; yeni kurulan derneğin yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Derviş Osum ve yönetim kurulu üyeleri Yusuf Osum, Hüseyin Osum ve Mehmet Balcı, Sadıkoğlu’na, bölgedeki arıcılığın durumu, üreticilerin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi verdi.

Dernek yöneticileri ayrıca bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek Topçuköy Bal Festivali hakkında da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile fikir alışverişinde bulundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği’ne başarılar diledi.

İskele Belediyesi olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Sadıkoğlu, Topçuköy’de arıcılık yapan üreticilerin bir çatı altında toplanmasının, hem bilgi paylaşımı hem de ortak hareket etme açısından önemli olduğunu belirtti.

Sadıkoğlu, belediye olarak üreticilerin her zaman yanında ve derneğin faaliyetlerine katkı koymaya hazır olduklarını ifade ederek, bu tarz derneklerin geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemini vurguladı.

