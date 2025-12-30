 Florida'da önemli zirve

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida'da bir araya geldi. Görüşme öncesi Trump, Gazze'de ateşkesin 2. aşamasına geçmek istediklerini söyledi. Türkiye'nin Gazze'deki varlığına ilişkin Trump, "Netanyahu ile Türkiye hakkında da görüşeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la (Recep Tayyip Erdoğan) çok iyi bir ilişkim var.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek üzere dün Florida'da bir araya geldi.

Görüşme öncesi basına açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına çok hızlı bir şekilde geçmeyi umuyorum" diye konuştu.

“Erdoğan ile iyi bir ilişkim var”

Trump, Türk askerlerinin Gazze’ye konuşlandırılmasıyla ilgili bir soruya, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu Netanyahu ile konuşacağız. Bence bu, iyi bir şey. Bu konuyu konuşacağız. Türkiye harika bir ülke." diye yanıt verdi.

Gazze'de yapılması gereken çok fazla iş olduğunu ve özellikle yeniden yapılanma sürecine bir an önce başlanması gerektiğini ifade eden Trump, Hamas'ın silahsızlandırılmasının ateşkesin ikinci aşamasına geçerken önemli bir başlık olduğunu belirtti.

Netanyahu ile beş ana başlıkta görüşme yapacaklarını ve Gazze konusunun bunların başında geldiğini kaydeden Trump, İran ve Suriye gibi bölgesel konuları da ele alacaklarını dile getirdi.

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırısını destekleyip desteklemeyeceği yönündeki soruya da cevap veren ABD Başkanı, "Eğer füzeleri yapmaya devam ederlerse evet izin veririm." derken İran'ın nükleer silah yapımına dönmesi halinde "hemen saldırı yapabileceklerini" vurguladı.

Trump, Netanyahu'ya af konusunda ise şunları kaydetti: "Nasıl olmaz? O, bir savaş zamanı başbakanı, bir kahraman. Nasıl af vermezsiniz? Bence bunu yapmamak çok zor. İsrail Cumhurbaşkanı (Isaac Herzog) ile konuştum. Bana, bunun yolda olduğunu söyledi."

