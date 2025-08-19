Heyecan dorukta 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması olan Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması, 41. yılında düzenleniyor. 1995 yılından bu yana gerçekleştirilen Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması ise bu yıl 30. kez yapılacak.

Final gecesi, 21 Ağustos 2025 Perşembe saat 21.00’de The Arkın İskele Hotel’de gerçekleştirilecek ve BRT ekranlarından canlı yayınlanacak. Miss Kuzey Kıbrıs finalinde 14, Bay Kuzey Kıbrıs finalinde ise 11 finalist sahneye çıkarak tacın sahibi olmak için yarışacak.

Yarışmaların geliri Engelli Aileleri Dayanışma Derneği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışla-nacak. Davetiyeler [www.gisekibris.com](//www.gisekibris.com) ve Gişe Kıbrıs uygulaması üze-rinden temin edilebilecek.

Miss Kuzey Kıbrıs 2025 finalistleri

1. Simay Bade Kansel – 18 yaş, 1.70 m, Eczacılık Fakültesi öğrencisi / Doğu Akdeniz Üniversitesi

2. Özlem Denizkurdu – 18 yaş, 1.68 m, Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencisi / Yakın Doğu Üniversi-tesi

3. Sim Nehir Selişık – 21 yaş, 1.71 m, Görsel İletişim Tasarımı öğrencisi / Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Ta-sarım Üniversitesi

4. Öznur Alibaba – 18 yaş, 1.71 m, Kimya öğrencisi / Doğu Akdeniz Üniversitesi

5. Burcu Peker – 20 yaş, 1.74 m, Eczacılık Fakültesi öğrencisi / Yakın Doğu Üniversitesi

6. Belgin Peyman – 20 yaş, 1.74 m, Eczacılık Fakültesi öğrencisi / Yakın Doğu Üniversitesi

7. Tülay Büyükoğlu – 21 yaş, 1.79 m, Aşçılık mezunu / Lefke Avrupa Üniversitesi

8. Sevim Mizan – 20 yaş, 1.74 m, Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencisi / Doğu Akdeniz Üniversitesi

9. Sude Altunç – 21 yaş, 1.76 m, Tıp Fakültesi öğrencisi / Yakın Doğu Üniversitesi

10. Hatıra Ceren Mergen – 18 yaş, 1.74 m, Sağlık ve Sosyal Bilimler öğrencisi / Enfield College, İngilte-re

11. Neriman Onbaşı – 20 yaş, 1.74 m, Veteriner Fakültesi öğrencisi / Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

12. Sayra Zaheer – 21 yaş, 1.72 m, Moda ve Marka Yönetimi öğrencisi / Amsterdam Fashion Institu-te, Hollanda – London College of Fashion stajı, İngiltere

13. Müsteyde Atılgan – 19 yaş, 1.66 m, Hukuk öğrencisi / Doğu Akdeniz Üniversitesi

14. Betül Azra Koçaker – 18 yaş, 1.70 m, Yazılım Mühendisliği öğrencisi / Girne Amerikan Üniversitesi

Bay Kuzey Kıbrıs 2025 finalistleri

1. Arif Tuğcan Kondoz – 24 yaş, 1.80 m, Rekreasyon Bölümü öğrencisi / Yakın Doğu Üniversitesi

2. Eray Hilmi Eroğluları – 24 yaş, 1.85 m, Konservatuvar öğrencisi / Royal College of Music, İngiltere

3. Mehmet Can Ankay – 20 yaş, 1.83 m, Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi / Girne Amerikan Üni-versitesi

4. Hasan Cem Kasap – 18 yaş, 1.84 m, İşletme (İngilizce) Bölümü öğrencisi / Doğu Akdeniz Üniversite-si

5. Çetin Çetinkayalı – 19 yaş, 1.86 m, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü öğrencisi / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

6. Jeyhun Yazgeldiyev – 22 yaş, 1.91 m, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi / Yakın Doğu Üniver-sitesi

7. Enes Tekkanat – 19 yaş, 1.88 m, Uluslararası Ticaret ve İşletme Bölümü öğrencisi / Doğu Akdeniz Üniversitesi

8. Devran Demir – 20 yaş, 1.87 m, Veteriner Fakültesi öğrencisi / Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üni-versitesi

9. Serkan Mümtaz Mimar – 21 yaş, 1.84 m, Sınıf Öğretmenliği öğrencisi / Atatürk Öğretmen Akade-misi

10. Umutcan Kaya – 22 yaş, 1.86 m, Yazılım Mühendisliği öğrencisi / Yakın Doğu Üniversitesi

11. Yılmaz Tatlı Karataç – 19 yaş, 1.82 m, Spor Bilimleri öğrencisi / Yakın Doğu Üniversitesi





Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2025, 09:58