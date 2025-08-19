Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından kamu binalarında yapılan incelemelerde “yüksek riskli” olarak değerlendirilen ve yıkılan Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi, yeniden inşa edilerek, modern yapıya kavuşturuldu. Merkez, dün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Temeli 21 Ağustos 2024’te atılan yeni bina için gerçekleştirilen açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, hekimler, sağlık çalışanları ve bölge halkı katıldı.

Üstel: Verdiğimiz tüm sözleri yerine getiriyoruz

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, hükümetin halkın ihtiyaçlarını karşılamak için planlı şekilde çalıştığına ve verilen tüm sözlerin birer birer yerine getirildiğine vurgu yaptı.

Deprem sonrası acil bir komite kurarak binaların dayanıklılığını incelediklerini, önceliği okullar ve sağlık merkezlerine verdiklerini belirten Üstel, eğitim alanında bugüne kadar 27 okulun yeniden yapıldığını, bazı projelerin öz kaynaklarla, bazılarının iş insanlarının katkılarıyla, bazılarının ise Türkiye ile imzalanan protokoller kapsamında hayata geçirildiğini ifade etti.

Üstel, sağlık alanında da benzer çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, “Vatandaşlarımızın Lefkoşa’ya gitmeden bölgelerinde modern sağlık hizmeti alabilmeleri için merkezleri tek tek elden geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Dikmen’de yeni bir merkez açılacak

Üstel, yeni merkezin halkın talebi üzerine aynı yerde inşa edildiğini, yaşlıların kullanımını kolaylaştırmak amacıyla asansör eklendiğini belirterek, projede emeği geçen Sağlık Bakanlığı çalışanları ile yüklenici firmaya teşekkür etti.

Başbakan Üstel, 2025 yılını ‘sağlık yılı’ ilan ettiklerini de hatırlatarak, hedeflerinin hem mevcut merkezleri yenilemek hem de yeni hastane ve merkezler kazandırmak olduğunu söyledi.

Güzelyurt, Girne ve Lefkoşa’daki projelerin hızla ilerlediğini, Gazimağusa’da yeni sağlık ocağının açıldığını, Pamuklu’da temel atma aşamasına gelindiğini kaydeden Üstel, Dikmen’de yeni bir merkez için ihale sürecinin başlatıldığını söyledi. Üstel, sağlık merkezlerindeki eksik cihaz ve ilaçların ise Türkiye’nin desteğiyle tamamlandığını, yıl sonuna kadar tüm eksiklerin giderileceğini vurguladı.

“Türkiye hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı”

Üstel, afet yönetimi ve sağlık yatırımlarında Türkiye’nin katkılarına dikkat çekerek, “Anavatanımız Türkiye hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Depremde, yangında, sağlıkta her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve tüm ilgili kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

Üstel konuşmasını, “Halkımızın mutluluğu, güvenliği ve sağlığı için söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçiriyoruz. Az konuşup çok iş yapmaya devam edeceğiz. Bu modern sağlık merkezinin bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.

Dinçyürek: 686 metrekare

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise, yeni merkezin sadece bir bina değil, bölge halkına çağdaş donanımlı ve modern altyapıya sahip sağlık hizmeti sunacak önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yeni merkezin 35 milyon TL’ye mal olduğunu belirten Dinçyürek, projelerin yerel kaynaklarla birlikte Anavatan Türkiye’nin bilgi birikimi ve katkılarıyla hayata geçirildiğini vurguladı.

Son iki yılda Dipkarpaz’dan Lefke’ye kadar tüm sağlık merkezlerinin elden geçirildiğini, eksik tıbbi cihazların tamamlandığını belirten Dinçyürek, Maraş ve Lapta Sağlık Merkezlerinin açıldığını, Pamuklu Devlet Hastanesi’nin temelinin atılacağını ve Girne, Lefkoşa, Güzelyurt hastaneleri ile Devlet Laboratuvarı inşaatlarının sürdüğünü söyledi.

Dinçyürek, 686 metrekare kapalı alana sahip, iki katlı ve asansörlü yeni sağlık merkezinde muayene, kadın doğum, diş hekimi, pansuman, aşı, çocuk ve EKG odalarının yanı sıra eczane, laboratuvar, kayıt ve idari birimlerin bulunduğunu kaydetti.

